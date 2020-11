CoD: Black Ops Cold War PS5 review - een knaller! - Apparata

Een slaak van verzuchting. Call of Duty: Black Ops Cold War is een regelrecht feest, check hier de PlayStation 5 review.

Het is ieder jaar weer afwachten wat er uit de Call of Duty-koker komt. Ondergetekende was tot vorig jaar afgehaakt. Met Modern Warfare in 2019 herpakte de franchise zichzelf. Voor Black Ops Cold War lag de belangrijke taak om te kijken of ze dat succes konden herhalen. Wat mij betreft is dat prima gelukt. We hebben Call of Duty: Black Ops Cold War voor deze review gespeeld op de PlayStation 5.

Single player is achtbaan met een twist

Call of Duty single players (als er een campagne is) staan garant voor spektakel. Je kunt ze het beste vergelijken met een Michael Bay actiefilm. Het verschil is dat jij aan het roer staat. De campagne van Call of Duty: Black Ops Cold War is vrij kort. Ik heb dit zelf als prima ervaren, maar misschien staan jij hier anders in. Na een goede 5 uur spelen zit het avontuur er op.

Het is weer een achtbaan van jewelste, maar dit keer met een twist. Treyarch heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de game om het een nieuw sausje te geven. Zo kun je keuzes maken in de game die het verhaal beïnvloeden. Ook zit er hier en daar wat spionage verwerkt in het spel. Maak je voor de rest geen zorgen, er zijn nog genoeg momenten waar je er lekker op los kunt knallen.

Het verhaal combineert echte TV-beelden uit de Koude Oorlog met een fictieve verhaallijn. De sfeer is goed en er is veel oog voor detail. Zo heb je een missie in Amsterdam, wat als Nederlander toch extra leuk is. En onze hoofdstad ziet er ontzettend goed uit. Kudos voor Call of Duty!

De graphics zijn mooi, maar blazen je niet van je stoel af. De game is natuurlijk gebouwd op een bestaande engine en Black Ops Cold War is ook uitgebracht op de voorgaande generatie consoles. Mocht je het spel op de PS4 gespeeld hebben, dan zou ik het niet aanbevelen om de campagne nog eens te spelen op de PS5. Zo groot zal het verschil namelijk niet zijn.

Multiplayer

Het verschil tussen PS4 en PS5 merk je wel in de multiplayer. Niet zozeer op grafisch gebied, maar op performance. Je kunt gewoon met HDR op 120 Hz spelen in Black Ops Cold War op je PS5! Moet je televisie dit wel kunnen ondersteunen uiteraard. Mijn LG C9 heeft deze ondersteuning en als je eenmaal gewend bent aan 120 Hz wil je niet meer terug.

De multiplayer oogt enorm vloeiend en stiekem kun je zelfs een mini-voordeel hebben op je vijand als deze op 60 Hz speelt. 120 Hz maakt de Call of Duty ervaring compleet, want alle gekkigheid van rondvliegende kogels en ontploffende granaten op zo’n vloeiend beeld is heerlijk.

Tijdens het laden van de map ervaar je niet per se de kracht van de PS5 SSD. Omdat je online op elkaar moet wachten kijk je relatief lang naar een “Waiting for other players” scherm. Daar zit gevoelsmatig geen verschil in met de PS4.

De algehele multiplayer ervaring is same old same old. Je hebt killstreaks, perks en natuurlijk een reeks wapens waar je uit kunt kiezen. Je kunt ze ook weer lekker uitgebreid upgraden, maar dit is niets nieuws in vergelijking met Modern Warfare (2019).

Treyarch heeft duidelijk ingezet op een compacte multiplayer en dat merk je. Naar mijn mening zijn de mappen een stuk beter dan de eerste mappen van Modern Warfare (2019). Het design klopt en voor elke map heb je wel een plek waar je altijd één of meerdere vijanden treft. Ben je meer van de grote mappen, dan lijkt me dit niet de beste Call of Duty voor jou.

Zombies!

Ja, heerlijk. Hier kan ik heel kort over zijn. De geluidjes van vroeger zijn er ook weer en de Zombie-mode voelt ontzettend vertrouwd. Je kunt wapens en items upgraden en de progressie van multiplayer combineert Black Ops Cold War met de Zombie-mode. Door het upgrade systeem blijf je ook spelen, want je kunt steeds beter zombies te lijf gaan.

Met co-op kun je met vrienden of wildvreemden online het in waves tegen zombies opnemen. Er zijn ook nog andere spelmodi, maar ik heb het vooral bij de traditionele waves gehouden. Met een goed team kun je ver komen en speel je alsof je al jaren de beste vrienden bent. De DualSense controller van de PlayStation 5 heeft een ingebouwde microfoon en speaker. Zo sta je heel makkelijk in contact met een ander. Geen gedoe met een headset als je even gauw wat tegen een teamgenoot wilt zeggen.

Conclusie

Met een multiplayer die weer seizoenen gaat krijgen en een goed in elkaar gezette Zombie-mode is Call of Duty: Black Ops Cold War een feest om te spelen op de PlayStation 5. Heb jij het spel op de PS4 en scoor je later dit jaar (of volgend jaar) een PS5, dan kun je voor 5 euro upgraden. Ik zou dit vooral doen als je een TV hebt met 120 Hz ondersteuning. Dit geeft de spelervaring een dusdanige boost dat je nooit meer terug wilt.

Call of Duty: Black Ops Cold War is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en PC.