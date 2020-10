CoD: Black Ops Cold War smelt samen met Warzone! - Apparata

Call of Duty: Black Ops Cold War wordt enkele weken na de launch geïntegreerd in free-to-play battle royale Warzone!

Naast een nieuwe modus én een smartphone-versie krijgt Call of Duty: Warzone binnenkort nog iets nieuws. De gratis battle royale smelt namelijk samen met het aankomende CoD: Black Ops Cold War. Wapens en operators uit de aankomende Black Ops zijn dus straks ook in Warzone te gebruiken!

Black Ops Cold War komt naar Warzone

Tijdens een meeting met investeerders over de kwartaalcijfers kondigt Activision iets spannends aan. Het aankomende Call of Duty: Black Ops Cold War zal namelijk geïntegreerd worden in Warzone.

Dat wil zeggen dat wapens, operators en wellicht zelfs omgevingen uit Black Ops Cold War naar Verdansk komen. Dat gaat ergens in december plaatsvinden, al houd je een exacte releasedatum nog van ons tegoed.

Met de fusie tussen Black Ops Cold War en Warzone krijgt die laatste voor het eerst invloeden uit andere CoD games. Warzone werd natuurlijk gelanceerd als spin-off van Modern Warfare (2019).

Erwtenschieter vs minigun

Met de introductie van Cold War verandert er mogelijk een hoop in Warzone, al is het niet zeker of dat iets goeds is. Natuurlijk hopen veel fans op toevoegingen aan de map. Misschien komt er wel een Koude Oorlog-stijl Warzone map met toepasselijke wapens en voertuigen.

Het is daarentegen veel aannemelijker dat de bestaande game gewoon een update krijgt in de vorm van nieuwe wapens en soldaten. Maar hoe die wapens precies een plekje in de game zullen vinden is mij een raadsel. Hoe kan een semi-automatische SKS met een magazijncapaciteit van 10 kogels op tegen een 100-round M4A1 met infrarood-scope?

Black Ops Cold War seizoen 1

De release van Black Ops Cold War staat gepland voor 13 november. De game zal dan in elk geval enkele weken ‘vanilla’ blijven. Met de release van multiplayer seizoen 1, ergens in december, krijgt de game nieuwe cosmetics en vindt dus de integratie in Warzone plaats.

Lees ook: Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 alpha breekt record