CoD: Black Ops Cold War update martelt teamkillers - Apparata

De competitieve modus van Call of Duty: Black Ops Cold War maakt korte metten met teamkillers, door ze een koekje van eigen deeg te geven.

Een nieuwe update voor Call of Duty: Black Ops Cold War pakt teamkillers aan. Slechte en/of kwaadwillende teammaten krijgen in League Play – de competitieve modus van CoD – toegediende team-schade in hun eigen bakkes. Gaan ze daarna nog door, dan worden ze uit de game gegooid. Zo gaat het in zijn werk.

Black Ops Cold War pakt teamkillers aan

Vanaf eerder deze maand kunnen doorgewinterde Call of Duty-fans competitief knallen in League Play. In Black Ops Cold War kun je voor de optie kiezen en na enkele ‘placement matches’ tegen spelers met een gelijk level knokken.

In die competitieve modus geldt daarentegen wel ‘friendly fire’. Je moet dus goed opletten wanneer je de trekker overhaalt, want een verloren teammaat kan het verschil tussen winnen en verliezen betekenen.

Dat klinkt sommige naargeestige spelers daarentegen als muziek in de oren. Teamkillers heb je altijd, maar voorheen werden deze niet adequaat bestraft in de meest recente Call of Duty.

Zo werkt het

Met de nieuwe update komt daar verandering in. Wanneer je voor de tweede keer een teammaat doodschiet, komt verdere team damage direct terug naar jou. Dit systeem zorgt ervoor dat niet het slachtoffer maar de matennaaier door team-schade sterft. Mocht de teamkiller zijn lesje nog niet geleerd hebben, dan krijgt hij nog twee kansen. Schiet hij nog twee keer op een teammaat, dan wordt hij uit de match gegooid.

Hoewel teamkillers doorgaans nauwelijks aanwezig zijn in competitieve gamemodi, komt het zo nu en dan voor. Het is dan essentieel dat de game dergelijke spelers bestraft zonder ongelukkige slechte spelers ook direct te straffen. Met dit systeem, dat bijvoorbeeld ook in Rainbow Six Siege aanwezig is, moeten teamkillers in Black Ops Cold War voortaan geen kans meer krijgen om de game voor de rest te verzieken.