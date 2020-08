CoD: Black Ops Cold War – Zo krijg je toegang tot de beta

Om vroegtijdig toegang te krijgen tot de uiteindelijk open beta van Call of Duty: Black Ops Cold War kun je twee dingen doen.

Call of Duty: Black Ops Cold War werd recentelijk op spectaculaire wijzen uit de doeken gedaan. De volgende Call of Duty komt eind dit jaar uit. Voor de release kun je de game daarentegen ook nog eens testen tijdens de beta. Toegang tot de Black Ops Cold War beta kun je op twee manieren verkrijgen. En ze zijn allebei niet ideaal…

Black Ops Cold War open beta

Call of Duty: Black Ops Cold War komt op 13 november uit voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor die datum vindt er nog een beta plaats. Het gaat bijna zeker om een multiplayer test. Wanneer de beta gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Ook weten we nog niet hoe lang de beta zal duren. Wel zegt Activision op de productpagina dat het in elk geval 2 dagen zal duren.

Maar hoe krijg je toegang? Nu, op de productpagina schrijft Activision dat je op de onderstaande manieren vroegtijdig toegang kunt krijgen tot de open beta. Ofwel, er komt een moment dat je zonder verdere poespas de game kunt uitproberen. Maar ben je een die-hard fan? Dan kun je eerder toegang krijgen op de volgende manieren.

Betaalde beta-toegang

De eerste optie om toegang tot de beta te krijgen kost je wat geld. Natuurlijk betaalt niemand alléén voor de beta; het gaat hier om het aanschaffen van de daadwerkelijke game. Als je Call of Duty: Black Ops Cold War pre-ordert, krijg je vroegtijdige toegang tot de open beta.

Gratis beta-toegang

Daarnaast kun je ook vroegtijdige toegang tot de beta krijgen door virtueel een Call of Duty-toernooi bij te wonen. De Call of Duty League van dit weekend geeft maar liefst 10.000 open beta tickets weg aan kijkers. Helaas staat in het reglement dat je in één van de volgende landen moet wonen: Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nieew-Zeeland, Noorwegen, Saudi Arabië, Zuid-Korea, Spanje, Zwitserland, Taiwan, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Je moet dan de volgende dingen doen om kans te maken op een van die tickets.

Log in met een Activision account

Link je account met de Call of Duty League

Kijk tenminste één minuut een eSports wedstrijd via de officiële wedstrijd of de companion app

Dus ja, mocht je de game willen pre-orderen, dan heb je gegarandeerd vroegtijdig toegang tot de beta. Lees je dit vanuit een van de genoemde landen, dan maak je kans om een beta code te verdienen. Kom je voor beide opties niet in aanmerking, dan zit er helaas niets anders op dan te wachten tot de open beta van Black Ops Cold War live gaat.