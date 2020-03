CoD: Modern Warfare 2 Remastered duikt weer op

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered is tot op heden nog niet officieel aangekondigd.





Waar o waar blijft Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered? De makers achter de populaire gamereeks zijn ongetwijfeld druk met het zojuist gelanceerde Call of Duty: Warzone. Er zit echter nog een game in de pijplijn. Een remaster van de Xbox 360, PC en PS3-knaller Call of Duty: Modern Warfare 2.

Zo nu en dan duikt er informatie op over het spel en ook nu is het weer raak. Zo merkte Twitter-gebruiker Nibellion op dat Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wordt genoemd op een Zuid-Koreaanse website. En natuurlijk niet zomaar een website. Dit is de Game Rating and Administration Committee van Zuid-Korea.

Specifieke informatie over de game duikt niet op. Enkel dat de game niet geschikt is voor een jonger publiek. Dat is echter infomatie die we je ook hadden kunnen vertellen.

Over het hoe en wat van Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered is nog weinig bekend. Volgens eerdere suggesties zal alleen de singeplayer een remake krijgen. Dat zou balen zijn, want juist de multiplayer was zo briljant.