CoD: MW 2 Remastered nu verkrijgbaar, maar niet overal

De opgepoetste versie van Call of Duty: Modern Warfare 2 is hier. Niet iedereen kan met de nieuwe game aan de slag.





De geruchten hingen al ontzettend lang in de lucht. Deze week was het dan eindelijk zover. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered is gelanceerd en (digitaal) verkrijgbaar. Voor 25 euro duik je weer terug in het verleden met Cpt. Price, Ghost en alle andere Modern Warfare 2-helden.

Helaas waren de geruchten ook waar. Dat betekent dat Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered uitsluitend bestaat uit de single player. En dat brengt de vraag naar boven of de game die 25 euro wel waard is. Ja, de gameplay van de singleplayer was top. De multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 is echter wat iedereen in zijn geheugen heeft. En juist dit onderdeel is niet meegenomen in de opgepoetste versie.

De controversiƫle missie No Russian, waarbij je onschuldige burgers kunt neerknallen op een vliegveld, zit ook in het spel. Reden voor Rusland om de game te boycotten. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered is daarom niet te vinden in de Russische PlayStation Store.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered is vanaf heden verkrijgbaar voor de PlayStation 4. De game komt op 30 april ook naar de Xbox One en de PC.