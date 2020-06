CoD: MW update per ongeluk 85 GB op Xbox

Vandaag is de update van het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare Warzone (COD) uitgerold. Er is echter iets misgegaan..

Dat de updates voor Call of Duty: Modern Warfare Warzone altijd dramatisch groot zijn, is inmiddels wel duidelijk. Het gegeven is uitgegroeid tot een meme op het internet. Het vierde seizoen van de multiplayer game is geen uitzondering. De update weegt enkele tientallen gigabytes.

Voor sommige Xbox-gamers kwam de COD update helemaal als een verassing. Door een nog onbekende fout kan het voorkomen dat je maar liefst bijna 85 GB aan update moet binnenslurpen. Activision geeft aan dat het hier om een fout gaat en is een onderzoek gestart. Niet alle Xbox-gebruikers kregen te maken met de fout. De daadwerkelijke grootte van de update bedraagt zo’n 33 GB.

Hoe Call of Duty Modern Warfare Warzone omgaat met de opslag is sowieso rampzalig te noemen. Op een PlayStation 4 van 500 GB is het altijd passen en meten als er een update binnenkomt. Wil je alle elementen van de game hebben, dan moet je daar 200 GB voor vrijhouden. In de praktijk betekent dit dat je nauwelijks andere (digitale) games geïnstalleerd kunt hebben.

Call of Duty Modern Warfare Warzone seizoen 4 is nu beschikbaar voor PC, PlayStation 4 en de Xbox One.