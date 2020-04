CoD: Warzone community woest over nieuwste update

Wat voor wispelturige ongein halen ze daar uit bij Infinity Ward?!





Het gejojo met updates blijft een gigantisch probleem voor de Call of Duty: Modern Warfare spin-off Warzone. Laats schreven we al over een flut-update die binnen de kortste keren weer omgedraaid werd. Nu brengt Infinity Ward wederom een flut-update uit en de community wordt op Reddit helemaal gek.

De ontwikkelaar van de gigantisch populaire battle royale spin-off Warzone maakt op Twitter blij bekend dat trio’s uit de playlists gehaald zijn. Nu zijn de playlists reden genoeg om een kritische column te schrijven, maar het grootste pijnpunt is volgens de community het feit dat de ontwikkelaar weer een integrale modus uit de game schrapt.

UPDATE: Battle Royale Trios has been replaced by the “Scopes and Scatter Guns” BR Trios playlist in Call of Duty #Warzone. pic.twitter.com/83v3EgDjSW — Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) April 14, 2020

Spelers klagen dat ze niet gewoon kunnen kiezen hoe ze de game spelen. De ontwikkelaar haalt de hele tijd modi weg en voegt ze vervolgens weer toe. Nu, Fortnite doet dit onder andere ook zeer regelmatig, maar de vaste modi blijven erin. In Warzone kunnen spelers, afhankelijk van hoe de wind waait, niet met z’n drieën, tweeën, alleen of met z’n vieren spelen.

Een Reddit-gebruiker zegt: “Infinity Ward is of compleet losgekoppeld van de spelersbasis, of ze geven niets om de feedback die ze hier krijgen.” Veel Warzone-fans beamen deze retorische vraag en klagen dat de ontwikkelaar niet naar hun wensen luistert.

Nu kun je natuurlijk de wensen van tientallen miljoenen spelers niet in de game verwerken. Maar het overgrote merendeel kun je zonder enige moeite bedienen; laat mensen gewoon kiezen of ze in teams van 1, 2, 3 of 4 spelers spelen en dan zal nauwelijks meer iemand klagen. Behalve ik dan, want die playlist-functie (en dan vooral in Modern Warfare) is absurd!