CoD: Warzone draait flut-update na paar dagen alweer terug

Call of Duty: Warzone is een van de meest populaire games van het moment, maar ontwikkelaar Infinity Ward lijkt een beetje te bezwijken onder de druk. De battle royale spin-off van Modern Warfare kreeg eerder deze week een update die squads van 4 spelers introduceerde. Maar kennelijk was deze veelgevraagde feature niet goed genoeg om op zichzelf te staan. Nu draait Warzone de update weer deels terug.

Squads van 4 spelers is voor sommige spelers een must-have. Als jouw vaste groep game-vrienden uit 4 spelers bestaat, wil je immers met elkaar kunnen gamen. Aan de andere kant is het een stuk moeilijker voor de meesten om 4 mensen bij elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er in totaal een stuk minder squads in een gemiddeld potje Warzone, wat de speldynamiek helemaal omgooit. En vergeet ook niet dat coördinatie, al dan niet met vreemden in je team, een heel stuk lastiger wordt met z’n vieren.

Hoe dan ook, de afgelopen week waren alleen teams van 4 spelers mogelijk in Warzone door een update. Maar kennelijk kreeg de ontwikkelaar feedback; het zou niet de gewenste modus zijn voor alle spelers. Daarom wordt de update weer deels teruggedraaid. In plaats van alléén 4-speler squads kun je nu ook met twee of drie spelers het gevecht aangaan.

Het is volledig onduidelijk hoe lang deze aanpassing blijft. Het leer erop dat Infinity Ward de game naar een 4-speler squadsysteem wou overzetten, maar het zou ook een modus kunnen zijn die voor dit ‘seizoen’ exclusief is. Nou ja, exclusief was, want nu kunnen spelers gewoon kiezen welke modus ze speler, in plaats van dat ze gedwongen worden om met een x-aantal spelers te spelen.

Overigens is de keerzijde daarvan wel dat je de spelersbasis opsplits in (in dit geval 3) groepen. Maar met 50 miljoen spelers is het waarschijnlijk toch goed te doen om een match te vinden.

