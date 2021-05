CoD: Warzone exploit - De gatenkaas is gefixt - Apparata

De gatenkaas die Warzone Verdansk ’84 heet is als het goed is helemaal gefixt, nu de verschrikkelijke onder-de-map-exploit is aangepakt.

Nadat het apocalyptische event van Call of Duty: Warzone plaatsvond, werd het standaard Verdansk omgetoverd tot Verdansk ’84. Dat bracht enkele gigantische problemen met zich mee, voornamelijk vanwege een exploit waardoor Warzone praktisch onspeelbaar werd op bepaalde plekken. Spelers konden op verschillende locaties onder de map komen en nietsvermoedende eerlijke gamers zo ongehinderd overhoop knallen. Dat is als het goed is nu gefixt.

Irritant Warzone onder-de-map exploit gefixt

In een blogpost maakt ontwikkelaar Raven Software bekend dat alle betreffende plekken nu als het ware gedicht zijn. De Warzone-exploit kwam eind vorige maand voor het eerst naar buiten. Het bedrijf had toen enkele dagen nodig om de eerste (letterlijke) gaten te dichten.

Nu komen daar nog meer fixes bij, waardoor het als het goed is onmogelijk wordt om door onzichtbare spelers gedood te worden. In de blogpost laat de ontwikkelaar verder niet weten welke exploit-plekken zijn aangepakt. We kunnen dus moeilijk verifiëren of alles nu waterdicht is of niet.

Met de update komen ook een aantal andere veranderingen naar de game. Zo zijn onder andere de CR-56 AMAX, FARA 83, Streetsweeper generft. De PPSh-41 is ietsje sterker geworden. Verder zijn de basisvarianten van de Streetsweeper niet meer op de grond te vinden en kom je zeldzame varianten van de gun niet meer in supply boxes tegen. De Hauer 77 vult die lege plekken op.