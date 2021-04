CoD: Warzone gaat nóg soepeler draaien - Apparata

Nvidia maakt in een nieuwsbrief bekend dat CoD: Warzone DLSS krijgt, waardoor hogere framerate met minder rekenkracht mogelijk wordt.

Call of Duty: Warzone gaat binnenkort nog soepeler draaien voor PC-gamers met een Nvidia-kaart dankzij DLSS. Deze techniek van de videokaartmaker staat voor Deep Learning Super Sampling en hanteert A.I. om games te renderen. Wat betekent dat in de praktijk? Aanzienlijk hogere framerates zonder zichtbaar detailverlies. Met de start van Warzone seizoen 3 kun je het eventueel zelf ervaren, zo schrijft Screenrant.

Warzone DLSS boost

Gebruikers met een iets mindere gaming-PC of die álle frames willen, hebben een hoop aan Warzone’s aankomende DLSS-ondersteuning. Door middel van deep learning kan een Nvidia RTX-GPU hogere resolutie graphics produceren. Maar dat doet de GPU zonder alle benodigde rendering.

Met speciale Tensor Cores stuurt de kaart kunstmatige intelligentie aan. De A.I. ‘weet’ als het ware wat je moet zien en produceert iets dat een hoge resolutie lijkt te hebben. In werkelijkheid wordt er in real-time aan upscaling gedaan.

In de onderstaande video zie je hoe DLSS eruit ziet bij Warzone’s broer, Black Ops Cold War. Mocht je helemaal geen verschil zien, dan heeft Nvidia het goed gedaan. DLSS moet beelden niet per se mooier maken. Het moet de beste kwaliteit produceren zonder de absurde rekenkracht die daarvoor nodig is. Het enige verschil is dus als het goed is de frame rate.

In een nieuwsbrief maakt Nvidia het aankomende DLSS bekend voor Warzone. Afgezien van een verwijzing naar de techniek is er daarentegen geen verdere informatie. Naar alle waarschijnlijkheid wordt DLSS met de start van seizoen 3 gelanceerd. Dat is dus nadat alle kernwapens zijn gelanceerd en spelers geen zombies meer zijn, zo rond 21 april.