CoD: Warzone heeft een nieuw wapen tegen cheaters

Infinity Ward rolt langzaam een nieuw wapen tegen cheaters in Call of Duty: Warzone uit. Is de game dan eindelijk goed speelbaar voor eerlijke spelers?

Valsspelers verpesten Call of Duty: Warzone al sinds de game het battle royale-genre in dropte. Al die tijd wisten Activision en Infinity Ward er nauwelijks iets aan te doen; er werden slechts verwaarloosbare hoeveelheden cheaters verbannen. Diezelfde cheater maakte een nieuw account aan om vervolgens weer lekker aan de slag te gaan. Met het nieuwe Ricochet anti-cheatsysteem moeten cheaters voortaan geen schijn van kans hebben in Warzone.

Warzone bewapent zich tegen cheaters

Het Ricochet-systeem is een relatief nieuwe manier van het aanpakken van cheaters. Doorgaans pakken games een speler aan die bepaalde dingen in de game doet als reactie op zijn bovennatuurlijke prestaties, al dan niet op basis van reports van andere spelers. Dit is anti-cheatsoftware op serverniveau.

Ricochet is een kernel-level anti-cheat wat betekent dat de game niet kijkt naar de speler zelf, maar naar zijn systeem waarop hij speelt. De software vereist diepgewortelde toegang tot de computer of console van de speler. Tijdens het afspelen van de game wordt client side gekeken of er malafide software gebruikt wordt.

De nieuwe software komt uit met de grote Pacific-update en is in eerste instantie alleen beschikbaar in Azië. Het bedrijf achter de software belooft het systeem later uit te rollen naar andere landen, maar geeft vooralsnog geen concrete releasedatum prijs.