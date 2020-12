CoD: Warzone krijgt een stevige uitbreiding (gelekt) - Apparata

Dataminers ontdekken dat er een oude bekende map naar Call of Duty: Warzone komt als uitbreiding van de huidige map, Verdansk.

Activision maakte eerder bekend dat Call of Duty: Black Ops Cold War met Warzone zou samensmelten. Hoe precies, dat was nog onduidelijk. Nu valt alles daarentegen op z’n plek, nadat een dataminer het eerste zetje geeft. Speurders vogelen daarna snel uit wat er komen gaat, namelijk een gloednieuwe uitbreiding voor Warzone!

Warzone krijgt een uitbreiding

Na de komst van Call of Duty: Black Ops Cold War werd bekend dat battle royale Warzone met die game zou samensmelten. Ik speculeerde dat er in elk geval wat wapens zouden overwaaien, maar nu blijkt dat de plannen veel grootser zijn.

Wat blijkt? De officiële road map voor Black Ops hintte namelijk naar een toevoeging voor Warzone met wat lijkt op de letters ‘eniya Island’. De Call of Duty community speculeerde dat het een referentie naar ‘Vozrozhdeniya Island’ is. Maar wat heeft dat met de uitbreiding van Warzone te maken?

Het laatste stukje van de puzzel zit hem in de vertaling van ‘Vozrozhdeniya’, wat ‘Rebirth’ betekent. Voor veteraan Black Ops fans is dat een bekende term, want zo heette een missie in de originele BlackOps. En jawel, missie ‘Rebirth’ speelde zich af op het eiland Vozrozhdeniya.

🚨REBIRTH ISLAND🚨



ALCATRAZ IS BACK BABY



ALCATRAZ IS BACK BABY pic.twitter.com/vgGTOn0JDX — Adi Source | Black Ops Cold War Leaks (@BlackOpsLeaks) December 2, 2020

Nieuwe map

De map wordt daarentegen niet één op één overgenomen. In plaats daarvan gaat Activision naar verluidt de Blackout map Alcatraz als uitbreiding overhevelen naar Warzone. Uiteraard onder de nieuwe naam ‘Vozrozhdeniya Island’, want Warzone speelt zich wel in Verdansk af.

Wat de uitbreiding precies gaat betekenen voor Warzone, zal zeer binnenkort bekend worden. Seizoen 1 voor Black Ops Cold War gaat op 10 december van start en dan komt de Warzone uitbreiding ook uit. Enerzijds zou het kunnen gaan om een extra regio in Verdansk. Maar sommige fans speculeren dat er een tweede map, Alcatraz, naar Warzone komt. Dat zou dan met minder spelers knokken zijn om te overleven.

