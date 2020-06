CoD: Warzone PC gamers hebben gigantisch voordeel (video)

Het verschil tussen Call of Duty: Warzone op PC en op consoles is gigantisch. En nee, dat heeft niets met de muis vs. controller te maken.

Als een van de meest populaire games van dit moment trekt Warzone gamers met allerlei platformen aan. Maar een veel bekeken video (gespot door GiveMeSport) geeft weer hoezeer je een voordeel hebt als je op PC speelt.

Warzone beter op de PC

Statistisch gezien zal de meerderheid van Warzone-fans de gratis battle royale spin-off van Modern Warfare op een console spelen. Niet gek, want consoles zijn plug&play en al je maten spelen waarschijnlijk op dezelfde console. Gelukkig is er voor alle vriendengroepen zonder die overeenkomst cross-play.

Maar in een potje Warzone met PC- en console-gamers heeft die eerste groep een aanzienlijk voordeel. In de onderstaande video zie je eenzelfde situatie vanuit twee perspectieven. Eerst loopt een console-gamer een gebouw op en wordt vanaf bovenaf neergeschoten. Vervolgens loopt een PC-gamer datzelfde gebouw op.

Het verschil is duidelijk; op PC heb je een veel groter field of view (FOV) dan op console. Je ziet dan veel gemakkelijker vijanden op daken en in je ooghoeken. Op console is je perspectief echt aanzienlijk kleiner dan op PC.

Laten we eerlijk wezen, de crosshair-placement van deze knaap is ook niet heel goed. Hij had naar boven moeten kijken.. Desalniettemin had hij op PC een betere kans op overleven gehad!

PC masterrace

Nu ben ik in mijn Warzone squad een beruchte PC masterrace-aanhanger; ik herinner mijn teammaten er altijd aan dat je doorgaans veel meer voordelen hebt op de PC. Zo kun je graphics tweaken zodat jouw performance beter is dan die op console. Lees: tenminste 60fps tegenover maximaal 30fps. Dan is er natuurlijk ook nog de machtige muis, die je veel meer mobiliteit geeft en je accurater laat mikken.

Maar het FOV-probleem is iets minder vanzelfsprekend dan dat. Het zou een hardware-beperking kunnen zijn. Hoe meer je ziet, hoe meer de console immers moet calculeren. En omdat een Xbox One of PlayStation 4 al tegen zijn maximale kunnen aan zit, zou de FOV daarom beperkt kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld Apex Legends heeft wel een FOV-slider voor console. Het kán dus wel…

Fans roepen Activision en Infinity Ward in elk geval op om dit probleem op te lossen. Tot die tijd raad ik alle console-spelers aan om crossplay uit te zetten mits je niet anders kan. Hopelijk dat het straks op de PlayStation 5 en Xbox Series X beter aangepakt wordt.

