CoD: Warzone Seizoen 1 gooit de game volledig om - Apparata

Warzone krijgt voor het eerst sinds de release een gigantische update in de vorm van Seizoen 1, inclusief een nieuwe map, Gulag en wapens.

Met de release van Call of Duty: Black Ops Cold War seizoen 1 krijgt ook Warzone een gigantische lading nieuwe content. Voor het eerst sinds de release van de gratis battle royale krijgen we een nieuwe map, een grote lading nieuwe wapens én een nieuwe Gulag. Check hier alle belangrijke nieuwe toevoegingen.

Warzone Seizoen 1

Nieuwe map en game mode

Warzone Seizoen 1 introduceert om te beginnen een gloednieuwe map genaamd Rebirth Island. Deze aanzienlijk kleinere, gevangenis-achtige map heeft maar plaats voor 40 spelers. Dat aantal past perfect bij de nieuwe game mode die je op Rebirth speelt, namelijk Resurgence.

De ‘catch’ is namelijk dat je tijdens Resurgence kunt respawnen, mits er iemand van je team nog leeft. Dat duurt 30 seconden, dus wanneer iemand van je team sterft is het belangrijk om in leven te blijven. Mocht iedereen van je team uitgeschakeld zijn, dan is het game over. Respawnen blijft aan tot de laatste cirkel, waarna het zoals gewend ‘last man (of team) standing’ is.

Gulag

Ook de Gulag krijgt een welkome update. Na talloze 1v1 potjes in smerige WC’s te hebben gespeeld, ga je nu naar… Nuketown! Of ja, een soort kartonnen versie van die iconische map. Het stukje Gulag is ietsje kleiner dan de originele map, maar wel een stuk groter dan de huidige Gulag. Je komt in de nieuwe Warzone Gulag terecht als je tijdens een gewoon potje battle royale dood gaat.

Wapens

Tot slot introduceert Seizoen 1 een hele hoop nieuwe wapens aan Warzone. Alle nieuwe guns komen uit de Koude Oorlog en kunnen vrijgespeeld worden door alle spelers. Heb je Black Ops Cold War, dan is dat overigens waarschijnlijk al gebeurd. Hoe dan ook, het Modern Warfare Gunsmith systeem werkt ook met alle nieuwe wapens.

Check ze hieronder allemaal op een rijtje:

Assault Rifles XM4 AK-47 Krig 6 QZB-83 FFAR 1

Submachine Guns MP5 Milano 821 AK-74u KSP 45 Bullfrog

Tactical Rifles Type 63 M16 AUG DMR 14

Light Machine Guns Stoner 63 RPD M60

Sniper Rifles Pelington 703 LW3 – Tundra M82

Pistols 1911 Magnum Diamatti

Shotguns Hauer 77 Gallo SA12

Launchers Cigma 2 RPG-7

Melee Knife

Special M79



De volledige patch notes vind je hier.