CoD: Warzone teaser kondigt het einde der tijden aan - Apparata

Een nieuwen teaser voor Call of Duty: Warzone kondigt een apocalyptisch evenement aan. Het einde der tijden is nabij..

Ontwikkelaar Raven Software deelt op Twitter een Warzone-teaser die eindelijk bevestigt wat we al lang dachten. Het einde der tijden (in Warzone) komt eraan. De Tweet kondigt tevens het einde van het huidige online seizoen aan. We weten dus precies wanneer we Warzone moeten opstarten om het apocalyptische evenement bij te wonen.

Warzone teaser kondigt apocalypse aan

Op 21 april zal het einde der tijden plaatsvinden. In een Tweet op het officiële Call of Duty-kanaal laat de ontwikkelaar weten dat ‘het einde nabij is’. Wat dat betekent, maken ze niet precies bekend. Gelukkig weten we eigenlijk al maanden wat er precies komen gaat.

Het einde van seizoen 2 is namelijk het startschot voor een nieuwe map. Zombies hebben Vedansk overgenomen en dat moet verholpen worden. Dat kan natuurlijk maar op één manier: nukes. Gelukkig drukte iemand bij Activision recentelijk te vroeg op het rode knopje. We weten dat nukes eraan zitten te komen.

Het einde der tijden refereert dan ook nagenoeg zeker naar de lancering van de nukes op Verdansk. Dat is het perfecte excuus voor Raven Software om de map eens volledig om te bouwen. Wellicht dat er zelfs een volledig nieuwe map geïntroduceerd wordt.

Woensdagavond om 21:00 Nederlandse tijd weten we meer. Dan gaat het ‘The End’ evenement volgens de teaser van start en zal het sowieso de moeite waard zijn om in te loggen op Warzone.