‘Comedyserie president Zelensky van Oekraïne naar Netflix’

Nu op televisie een bloedserieuze president Zelensky van Oekraïne, maar je kunt misschien straks ook met hem lachen op Netflix.

Niet in de huidige staat, maar aan de hand van een oudere serie. Want je weet inmiddels vast wel dat Zelensky voordat hij president werd, een komediant en acteur was in Oekraïne. Netflix bekijkt nu de mogelijkheden om de comedyserie waar president Zelensky een hoofdrol in speelt binnen te halen. Daarover bericht Forbes.

Er zou mogelijk al groen licht zijn gegeven voor de serie op Netflix. De Amerikaanse streamingdienst is nog in gesprek over de rechten. Het gaat hier om de serie Servant of the People uit 2016. Drie seizoen zijn ervan gemaakt. Toen speelde Zelensky nog een komische leider van het volk. Niemand wist toen dat jaren later deze man daadwerkelijk de president van Oekraïne zou worden. Men maakt wel eens de vergelijking met Donald Trump. De oude Amerikaanse president van Amerika was ook een tv-presentator en, af en toe, acteur voordat hij president werd.

In het verleden was Servant of the People al te zien op de Amerikaanse Netflix. Maar nadat de rechten waren verlopen verdween de show weer. Er was destijds amper interesse voor. Nu is dat wel anders. Vandaar dat Netflix de show weer binnen wil halen om president Zelensky in de comedyshow internationaal een podium te geven.