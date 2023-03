Commotie over nieuw wetsvoorstel online kindermisbruik terecht?

Bijna alle jongeren zijn online te vinden. Naast alle goede dingen die het internet brengt, zijn er ook risico’s. Zo kan social media bijvoorbeeld invloed hebben op je mentale welzijn. Daarnaast vindt er ook grooming (digitaal kinderlokken) plaats en worden beelden van kindermisbruik online gedeeld.

De Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson wil online kindermisbruik aanpakken. Voorstanders van het nieuwe wetsvoorstel zijn positief over het feit dat de aanpak straks vastgelegd staat in de wet. Tegenstanders van het voorstel zijn bang voor de privacy van de burgers. Volgens hen zou het gaan om ‘massasurveillance’. Lees in dit artikel meer over het nieuwe wetsvoorstel online kindermisbruik.

Cijfers online kindermisbruik

Nederland speelt een grote rol in de verspreiding van illegaal materiaal. In 2014 viel dit als eerst op. In totaal is Nederland verantwoordelijk voor 45% van de wereldwijd aangetroffen kinderporno. De exacte cijfers over het aantal kinderen die te maken krijgt met online misbruik is niet bekend. De Raad van Europa wist een schatting te maken dat één op de vijf kinderen slachtoffer is van deze misdaad. Maar liefst 80% van de meisjes tussen de 10 en 14 jaar oud heeft te maken gehad met het ontvangen van een (ongevraagde) naaktfoto. Daarnaast heeft 45 % meegemaakt dat iemand hen geld bood of ergens mee dreigde om naaktfoto’s te laten sturen.

Nieuw wetsvoorstel

Volgens het wetsvoorstel zijn internetbedrijven verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen onder andere grooming en het verspreiden van beelden met kindermisbruik. De wet betreft zowel preventie als handhaving. Voor internetbedrijven is het de bedoeling dat berichtenverkeer wordt gescand. De beveiliging van bijvoorbeeld Whatsapp, Telegram en Signal zal moeten worden verzwakt.

Deze aanpassing levert een flinke discussie op. Volgens privacyorganisatie Bits of Freedom wordt de kwetsbare groep juist in gevaar gebracht. Communicatiemiddelen worden met het nieuwe wetsvoorstel juist onveiliger. Niet alleen kinderen, maar ook bijvoorbeeld journalisten en advocaten moeten erop kunnen vertrouwen dat communiceren veilig gebeurd.

Ben je een ouder en wil je online veiligheid bespreekbaar maken met je kind of kinderen? Op Defence for Children vind je diverse gratis flyers (beschikbaar in 15 verschillende talen) met tips voor ouders.