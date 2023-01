Compacte e-bike: de verwachte trend van 2023

In Duitsland al populair, in Nederland nog wat minder: de compacte e-bike. Dit is een tussenstap tussen een elektrische fiets en een vouwfiets. De kenmerken van deze e-bike zijn kleiner in hoogte, lagere opstap en makkelijk op te bergen. Daarom dat de compacte e-bike ook wel de kapstokfiets genoemd.

De kapstokfiets neemt maar weinig ruimte in. Je kunt deze kleine variant van de e-bike makkelijk stallen onder de kapstok. Door het lichte gewicht kun je de compacte e-bike overal mee naartoe nemen. Ideaal voor als je op de bovenste verdieping woont of vaak met de caravan op camper op pad wilt gaan.

In deze blog lees je alles over onze favoriete compacte e-bike.

Onze favoriete compacte elektrische fiets

Onze favoriete compacte e-bike is de Compact Hybrid 500 2023 van het merk Cube, verkrijgbaar in de kleuren oranje of wit. Deze bike is een ideale fiets met trapondersteuning voor iedereen, van jong tot oud. Ideaal om mee te nemen naar je werk, op vakantie of als je met de boot weggaat. Kenmerken van deze compacte e-bike van Cube zijn: klein, wendbaar en makkelijk aan te passen aan elke type fietser en elke omgeving. Om deze kenmerken staat de compact e-bike in de te verwachte e-bike trends van 2023.

Omdat de framebuizen van deze Cube goed gepositioneerd zijn, stap je snel op en af. Dankzij de stuur- en zadelpen die overigens verstelbaar is, is de zitpositie gemakkelijk aan te passen aan elke gebruiker. Handig voor als je de Compact Hybrid bijvoorbeeld deelt met het gezin.

Meer over de motor en accu

De Compact Hybrid 500 beschikt over een motor van het bekende merk Bosch: de Bosch Performance Line. Bij de Compact Hybride bevindt de motor zich in het midden. Maak onbezorgd kilometers door het bos en naar je werk. Je kunt met de Performance Line een maximumsnelheid behalen van 25 kilometer per uur.

En dan nu meer over de accu. Dit is een PowerPack 500 van het merk Bosch. Zoals de naam van de accu wellicht al laat doorschemeren, bedraagt de capaciteit van de accu 500 Wh. Je kunt met één volle accu afstanden behalen tussen de 50 en 110 kilometer. Liever een grotere actieradius? Het is mogelijk om de accu te upgraden.

Meer weten over deze Cube Compact Hybrid 500 2023?

Maak je liever meteen een afspraak voor een proefrit bij Fietsvoordeelshop.nl bij een fysieke winkel bij jou in de buurt? Het maken van een proefrit is gratis en geheel vrijblijvend.