Conor McGregor laat zijn knetsgekke Lamborghini boot zien

Geld heeft bokser Conor McGregor wel en daarmee heeft hij een Lamborghini boot gekocht. Check de beelden hier.

Conor McGregor is een Ierse MMA-vechter. Hij heeft ook een tamelijk opvliegend karakter. Echter, dit heeft hem ver gebracht in de vechtsport. Hij was namelijk van 12 december 2015 tot 26 november 2016 wereldkampioen vedergewicht en van 13 november 2016 tot 7 april 2018 wereldkampioen lichtgewicht bij de UFC. Hij was daarmee de eerste MMA-vechter ooit met UFC-titels in meerdere gewichtsklassen tegelijkertijd. Dat levert wel wat geld op en dat laat hij dan ook rollen.

McGregor en zijn Lamborghini boot

Momenteel heeft hij last van meerdere blessures, maar hij popelt om weer de ring in te gaan. Om de tijd door te komen vaart hij af en toe in zijn eigen bootje (filmpje). En we hebben het hier over het Tecnomar Lamborghini 63 jacht. Dit is een exclusief jacht dat geïnspireerd is op de Lamborghini Sián FKP 37 hypercar. Dit is de eerste supersportwagen aangedreven door een V12-motor en hybride technologie op basis van supercondensatoren. De krachtige V12-motor, in combinatie met elektrische boost, creëert een ongeëvenaard juweel van techniek en technologie, aldus de autofabrikant. Sián – bliksem in het Bolognese – is een naam die het ware karakter van de auto weergeeft, vooral zijn snelheid, die meer dan 350 km/u bedraagt.

De boot volgt deze auto en is ook niet klein te noemen. Het is namelijk bijna twintig meter lang met alles er op en er aan. Daarnaast is het natuurlijk niet voor niets een Lamborghini. Het jacht heeft een paar V12 motoren die een goede 4000 pk leveren. Daarmee vaart het jacht maximaal naar de 111 kilometer per uur. Voor op het water is dit echt hard. Er zijn van dit jacht maar 64 exemplaren gemaakt.