Consumentenbond eist dat Viaplay klanten gaat terugbetalen

De Nederlandse ACM en Consumentenbond reageren op een werkelijke klachtenregen over Viaplay. De kwaliteit van de streamingservice die Formule 1 aanbiedt laat erg te wensen over.

Het was een heel gebeuren: Ziggo heeft niet meer de rechten voor het uitzenden van de Formule 1. Die eer gaat nu naar Nordic Entertainment Group of NENT, die met hun nieuwe service Viaplay de Formule 1 toch naar de Nederlandse tv’s brengen. Sinds de komst van Viaplay waren comment-secties niet groot genoeg op het internet om de ‘klachten’ op te vangen. De meest gehoorde klacht voordat de dienst überhaupt gelanceerd was, was dat Viaplay geen deal kon maken met oer-commentator Olav Mol. Ook zou Viaplay duurder worden, et cetera. Nu is de dienst al bijna een half jaar uit en regent het nog steeds klachten, maar dan ergens anders over.

Viaplay en kwaliteit

Als Viaplay gebruiker kan het zijn dat je wel eens rare haperingen, storingen of andere kwaliteitsissues hebt tijdens het kijken van een F1-race. Je bent zeker niet de enige: tijdens de GP van Monaco stonden wederom alle sociale media vol met klachten over Viaplay. Wat betreft onze consumenteninstanties (ACM en de Consumentenbond) is de maat vol. Zij hebben Viaplay gewezen op het Europees recht om klanten te compenseren voor het leveren van slechte kwaliteit. De twee instanties hebben Viaplay daarom een week gegeven om iets in het leven te roepen om klanten te compenseren.

Viaplay moet klanten compenseren

Wat zo’n compensatie inhoudt voor klanten van Viaplay is nog niet bekend, eveneens is nog niet bekend vanuit de Consumentenbond wat zij al hebben bereikt. Ze hebben voor nu de druk verhoogd op Viaplay en hopen daarmee snel reactie te krijgen. Het BNNVARA-programma Kassa wist wel een reactie te halen uit Viaplay, al wordt het nog niet concreet. Sterker nog: de twee gestelde vragen over de compensatie-eis en wat klanten eventueel zelf kunnen doen aan de kwaliteit worden met een lang verhaal niet eens beantwoord. Dat gaat dus nog een leuk verhaal worden. (via Kassa)