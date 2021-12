Cool! Een smartphone die voelt als papier

Realme

Smartphones worden steeds meer eenheidsworsten. Maar niet deze smartphone die aanvoelt als papier. Waarom? Lees dat hier.

We hebben het hier over een Realme, het zustermerk van Oppo en OnePlus. Het was een kwestie van tijd voordat iemand anders dan Fairphone, een smartphone met een duurzaamheidsthema zou maken. Realme heeft aangekondigd dat het aankomende vlaggenschip GT 2 Pro een milieuvriendelijk bio-polymeermateriaal op de achterkant heeft. Blijkbaar een primeur in de mobiele industrie. Het bedrijf heeft samengewerkt met designicoon Naoto Fukasawa uit de Muji- en Infobar-serie. Ze noemen dit ‘Paper Tech Master Design’.

Smartphone van papier

Het materiaal, namelijk bio-polymeermateriaal, wordt geleverd door SABIC uit Saoedi-Arabië. Het is gebaseerd op papierpulp en heeft een International Sustainability and Carbon Certification verkregen om de milieuvriendelijkheid te bewijzen. De verpakking van de Realme GT 2 Pro gebruikt ook veel minder plastic dan zijn voorganger – van een totale plasticverhouding van 21,7 procent tot slechts 0,3 procent. En dat is altijd een goede zaak.

De Realme smartphone heeft zelf ook wat verrassingen. Ten eerste is het een van de eerste apparaten die wordt aangedreven door Qualcomm’s nieuwste Snapdragon 8 Gen 1-chipset, in navolging van de Moto Edge X30. De GT 2 Pro is ook ’s werelds eerste smartphone met een ultrabrede camera van 150 graden (de meeste zijn rond de 120 graden), die een unieke fisheye-cameramodus biedt voor leuke fotografie.

Lancering

Voorlopig staat de Realme GT 2 Pro alleen gepland voor een lancering in China op 4 januari 2022. Maar een woordvoerder van het bedrijf heeft bevestigd dat het uiteindelijk naar het buitenland zal gaan. Gezien de staat van dienst van het merk, zal dit apparaat waarschijnlijk scherp geprijsd zijn. Of je er ook zelf op kan schrijven, dat is onbekend.