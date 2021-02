Coolblue groeit als een malle nu iedereen thuis zit - Apparata

Foto @Coolblue

Coolblue draaide in 2020 een absurde omzet van net geen 2 miljard euro. Uiteraard was de coronacrisis ook voor deze webwinkel gunstig.

Het jaar 2020 was voor de meeste particulieren een drama, maar bijzonder gunstig voor webshops. Zo ook Coolblue, dat (afgezien van wat wisselgeld) een absurde €2 miljard aan omzet te behalen in 2020. Mede door de corona-crisis verkocht de webwinkel meer dan 33% meer aan spullen, verdeeld over 1,75 miljoen bezorgingen.

Omzet Coolblue gaat als een speer

In een blogpost maakt de Nederlandse webwinkel Coolblue hun gigantische omzet in 2020 bekend. Met een stijging van €1,5 miljard naar €2 miljard was het jaar 2020 dus zonder meer solide te noemen.

Door de corona-crisis wist het bedrijf vanzelfsprekend extra veel mensen van producten te voorzien. Iedereen zit immers al een jaar thuis. Dan is een nieuwe bureaustoel, laptop of webcam uiteindelijk essentieel.

Ook het concept ‘Thuiswerkwinkels’ speelt daarop in. Deze tool is ontworpen voor werkgevers en werknemers om een thuiskantoor efficiënt in te richten. Daar hebben 48.000 medewerkers naar eigen zeggen gebruik van gemaakt.

In het bericht spreekt het bedrijf tot slot over een bedrijfswinst (EBITDA) van €114 miljoen. Dat is de netto omzet min de bedrijfskosten. Daar moet uiteindelijk ook nog het een en ander vanaf (zoals belasting) voordat de winst overblijft. Hoe dan ook, met een stijging van €66 miljoen heeft ook dat onderdeel van Coolblue een flinke glimlach.

Een totale vergelijking tussen 2019 en 2020 van Coolblue’s omzet, winkels, (fiets) verzendingen en andere aspecten check je hieronder:

