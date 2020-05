Onderzoek: we doen ‘het’ veel vaker digitaal tijdens Corona

Verrassende resultaten en zo doe je ‘het’ online ook veilig.

Dat de 1,5 meter-regel en het verbod om bij elkaar te komen het leven niet eenvoudiger maakt hebben we inmiddels allemaal kunnen ondervinden. Voor singles kwam daar nog een probleem bij. Het onderhouden van (intieme) contacten werd haast onmogelijk. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat uit onderzoek nu blijkt dat sexting een enorme vlucht heeft genomen tijdens de lockdown-periode.

Sexting in Coronatijd, hoe zit dat?

Het blijkt dat gemiddeld zo’n 40 % van de mannen en 30% van de vrouwen tijdens Coronatijd actief is geweest met sexting (het digitaal versturen van sexueel getinte berichten, foto’s en video’s). Waar dat percentage bij de mannen terugloopt naar mate men ouder wordt blijft dit bij de vrouwen stabiel rond 30%.

Minder privacy tijdens Corona?

Het Nederlandse onderzoek trekt opvallende conclusies. Zo blijkt dat met name de dames veel makkelijker herkenbare foto’s (stijging van 44%) en herkenbare filmpjes (stijging van 75%) delen. Bij de heren ligt de toename bij zo’n 50%.

Minder grenzen tijdens Corona?

Ook opvallend is dat er tijdens de lockdown veel vaker ongevraagde sexting plaatsvindt. Ruim 29% van de mannen tussen 16 en 29 jaar geeft aan foto’s van het geslachtsdeel te verzenden via social media. Dit percentage loopt terug naar mate men ouder wordt. Daarnaast blijkt dat deze foto’s ook veel verstuurd worden via social media waarop men relatief anoniem kan blijven. Ruim 50% van de vrouwen geeft aan wel eens een dickpic te hebben ontvangen. Hoewel het onderzoek op dit punt geen exacte cijfers biedt vermoedt men dat veel vrouwen met ongevraagde sexting te maken krijgen.

Doe het digitaal veilig

Het onderzoek geeft aan dat veel mensen het sexting als ‘the next best’ zien wanneer ze tijdens de lockdown geen fysiek contact kunnen krijgen. Men lijkt zich daarbij minder bewust van de minder leuke gevolgen, zoals wraakporno.

Men geeft dan ook het advies om ‘het’ digitaal veilig te doen en deelt daarbij drie tips:

Stuur geen ongevraagde sexting-beelden. Dit kan intimiderend overkomen en is zelfs strafbaar;

Maak jezelf toch onherkenbaar als je erotische beelden wilt delen;

Maak goede afspraken over het gebruiken/bewaren van die beelden en deel ze alleen als je degene met wie je deelt vertrouwt.

Inderdaad, net als de uitkomsten van dit onderzoek een beetje een open deur.

Het hele onderzoek is overigens hier te lezen.