Coronacriminelen slaan toe [video]

Voorkom paniek en schade: zo desinfecteer je jouw smartphone veilig.





Het Coronavirus leidt de laatste dagen tot veel paniekreacties. Hamstergedrag, smetvrees en alles wat daar tussenin ligt komt voorbij. Ook criminelen spelen in op deze angst onder de mensen. Onderzoekers vonden op Darkweb op kanalen waar drugshandel normaal de hoofdmoot vormt adverteerders met nep-mondkapjes. De aangeboden mondkapjes hebben namelijk niet de filters die virusdeeltjes kunnen opvangen. Tegen $ 3,25 per stuk, te koop in dozen van 2.000 stuks is dit een forse oplichtingsactie.

Het is dan ook beter en goedkoper om vertrouwde maatregelen te nemen. De Engelse pers meldt dat het virus ook kan worden overgedragen via voorwerpen en dat het dus belangrijk is om jouw smartphone regelmatig goed te desinfecteren.

De BBC zette hierover een handig instructiefilmpje online.

Ook wij deelden al eerder een uitgebreide instructie over de do’s en don’t bij het schoonmaken van jouw smartphone. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om goed nieuws, slecht nieuws en nepnieuws van elkaar te scheiden.

Foto: Pixabay