Vier echt Coronaproef-vakantie op jouw privé eiland [video]

De prijzen liegen er niet om, al vonden wij ook een betaalbaar privé-eiland.

Ook op vakantie lijkt het Coronaspook weer voorbij te komen. Het is daarom niet vreemd dat het steeds meer mensen wel een goed idee lijkt om een eigen eiland te huren. Dat blijkt een zeer snel groeiende markt. Ook blijkt dat men zeer royaal is. Dat niet alleen qua faciliteiten, maar vaak ook qua prijs. Toch vonden wij ook een (relatief) gunstige optie.

Het duurste eiland huur je voor de prijs van een huis

Voor veel mensen klinkt de exotische eilandengroep De Maladieven als een droombestemming. Een verblijf daar is al een en al luxe, maar een eigen eiland zou toch helemaal het summum zijn. Anantara Velie biedt de oplossing. Het eiland, dat voorzien is van alle gemakken en volledige personeelshuishouding zodat het je aan niets ontbreek kost, inclusief speedboot, een bedrag van 6 cijfers per nacht. Je hebt dan wel de beschikking over 67 bungalows en all-inclusive verblijf. Je kunt dus best een feestje bouwen. Wil jij even kijken wat je kan verwachten? Bekijk dan de link en zie naast bovenstaande foto nog veel meer mooie foto’s.

Inspiratie opdoen bij Richard Branson op Necker Island

De bekende ondernemer en grondlegger van de Virgin-groep, Richard Branson, kon het niet laten om op de Virgin Islands zijn eigen eiland te kopen. De succesvolle ondernemer is nog steeds volop actief en dus lang niet altijd op zijn eiland. In die periodes kun je het hele eiland huren om inspiratie op te doen en dat zou moeten lukken. Oké, ook hier betaal je een bedrag met 6 cijfers als je het hele eiland wilt huren, maar met 4 cijfers huur je ook al een enkel hotel. Bovendien schijnt het eiland een inspiratiebron te zijn voor zakelijk succes. Richard Branson nam speciaal voor zijn eiland een promofilmpje op. Kijk je mee?

Ook een eiland kun je ‘goedkoop’ huren

Zoals altijd kun je ook genoeg koopjes vinden als je wat concessies doet aan jouw wensen. Eerlijk is eerlijk, Loosdrecht klikt anders dan de Maagdeneilanden en ook de tientallen bungalows en persoonlijke hofhouding moet je even vergeten, maar als je dat kunt is er wel iets leuks te vinden. Voor 186 euro per nacht kun je namelijk heerlijk nazomeren op jouw privé-eilandje ‘Waterparadijs Bohemien’. Vergeet niet om de boot erbij te huren. Zie jij jezelf al op je eigen eiland zitten nu het ineens wel blijkt te kunnen?

Je kunt meer foto’s bekijken en eventueel boeken op Airbnb

Toch maar kopen?

Als je naar de andere kant van de wereld wilt en nog 17 miljoen dollar op de rekening hebt kun je geluk hebben. Pumpkin Island, voor de kust van Australië bij het Great Barrier Rif, staat momenteel te koop. Het is een eindje vliegen, dus een weekend bestemming wordt het niet, maar je kunt er zeker genieten en bovendien schijnt het ook een goede belegging te zijn. Alvast even bezichtigen?

Overigens hoeft vakantie, ook dit jaar, niet zo duur te zijn. Dit bleek uit onze factcheck.