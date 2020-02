Coronavirus besmet Apple, Nintendo en Huawei

Tech-sector hard geraakt door uitbraak en dit ga jij ervan merken.





Dat het Coronavirus voor veel tragedie zorgt in China en daarbuiten is inmiddels meer dan duidelijk. Aangezien iedereen weet dat China en omliggende landen cruciaal zijn voor de tech-industrie voelt men de gevolgen van het virus en de maatregelen zoals quarantaine direct. Hoewel er in Nederland gelukkig nog geen uitbraak van het virus is gespot zullen we de gevolgen snel merken.

Productievertragingen voor Apple en Chinese smartphone-fabrieken

Apple, dat aan de vooravond staat van de lancering van de iPhone 12 wordt wellicht het meest direct geraakt. Voor de productie van nagenoeg alle iPhones en iPads die wereldwijd verkocht worden kan men momenteel maar twee fabrieken inzetten.

Nintendo kondigt inmiddels aan dat productie van alle onderdelen, van console tot games, vertraagd is en er dus leveringsproblemen zijn.

Ook de levering van de Oculus Quest VR headset is vertraagd doordat de hardware-fabrieken niet op volle kracht kunnen draaien.

De Chinese smartphone- en tech-merken Oppo, Xiaomi, Lenovo, en Huawei worden dubbel getroffen. Zo is niet alleen hun eigen productiecapaciteit verminderd maar krijgen zij, omdat zij met Chinese onderdelen werken ook minder geleverd.

Productlanceringen, game events en conferenties ook in gevaar

Ook de evenementensector krijgt tikken te incasseren. Zo zijn de League of Legends Pro toernooien tot nader order opgeschort en is ook de Overwatch League stilgelegd, voor nu tot eind maart. Het doorgaan van andere game-events is nog twijfelachtig.

Huawei had een grote conferentie gepland voor ontwikkelaars, maar ook die gaat niet door.

Buiten China lijkt het Coronavirus gelukkig nog niet veel impact op het dagelijks leven te hebben. Grote uitzondering is het ‘Mobile World Congress, dat vanaf 25 februari in Barcelona op het programma staat. Veel Aziatische bezoekers/deelnemers zullen vanwege de beperkingen in Azië niet kunnen deelnemen. Ook hebben grote merken, zoals LG, Ericsson en ZTE hun medewerking ingetrokken.

De een zijn dood…

Doordat de mensen in Azië thuis zitten en er financiële onzekerheid heerst zijn er ook sectoren die juist profiteren van de huidige situatie. Zo zorgt het aantal Aziatische bezoekers van game-platformen voor records en zoekt men een veilige schuilplaats voor de financiën in de Bitcoin.

Bron: The Verge