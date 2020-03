Coronavirus: goed nieuws, gevaarlijk nepnieuws en tech

Het virus blijft de gemoederen bezig, maar hoe lang nog?





In Nederland sloeg het sentiment over het Coronavirus om. Van de nuchtere houding waar we bekend om staan blijkt na de persconferentie van gisteren minder over dan gedacht. Toch is er tussen het hamsteren goed nieuws te vinden en kunnen we betrouwbare informatie delen. Helaas is er ook gevaarlijk nepnieuws in omloop. Een korte update.

Apple gaat weer produceren in China

Waar we gisteren nog meldden dat Apple in Amerika nu zo getroffen is door het Coronavirus dat men productlanceringen uitstelt is er nu goed nieuws voor de Chinese tak van het bedrijf te melden. De besmettingscijfers dalen daar namelijk gelukkig weer snel en wel zo snel dat men het verantwoord vindt de Apple Stores en fabrieken weer te openen. De productie en verkoop van nieuwe iPhones en andere apparatuur kan dus weer opgevoerd worden.

Gevaarlijk nepnieuws over het Coronavirus

Helaas zijn er in de roerige tijden die we nu zien zo veel nieuwsbronnen dat de betrouwbaarheid niet altijd even solide is. Het gerenommeerde Stanford Hospital kan daarover meepraten. Grappenmakers met een heel fout gevoel voor humor maakten een e-mail na en verspreidden die alsof deze tips en adviezen van het ziekenhuis zou bevatten over het Coronavirus. De e-mail is al duizenden malen gedeeld (en waarschijnlijk vertaald) maar blijkt fake nieuws te bevatten.

Zo helpen de gegeven tips en preventie-adviezen niet. Ook wordt er een methode beschreven om te ‘testen’ of je besmet bent door 10 seconden je adem in te houden. Als je dit volhoudt zonder daarna te hoesten, proesten of rood aan te lopen zou je niet besmet zijn en in andere gevallen zou het wel mis zijn. Deze test is ook nep. Mensen die de tips volgen kunnen dus ten onrechte denken dat ze geen Corona-besmetting hebben. Dat maakt dit nepnieuws zo gevaarlijk. Om je te waarschuwen delen we deze lijst met nepnieuws. (tekst gaat verder na het bericht).

LET OP! TWEET BEVAT NEPNIEUWS!

Op hun website waarschuwt Stanford voor het nepbericht. Ook berichtten wij al eerder over een zelftest die wel door een serieuze bron is ontwikkeld.

Betrouwbare kaart met besmettingsgegevens

Veel mensen willen op hun smartphone graag bijhouden hoe het virus zich verspreidt. In de Google Playstore verwijst men door naar goedgekeurde apps van nieuwsdiensten. In de App Store van Apple zijn helemaal geen apps te vinden en het gerucht gaat dat Apple geen apps over het Coronavirus toestaat. Daarom ging men op onderzoek uit naar betrouwbare data op dit gebied. De app van het JHU CSSE (Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering) komt daarbij als beste uit de bus. Voor de fanatici en beroepsmatige gebruikers is volgens de test de kaart van Nextstrain, die allerlei technische gegevens bevat, betrouwbaar.

Bron: T3

Foto: Pixabay