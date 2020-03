Coronavirus: iedereen zit thuis te gamen

Grote kans dat jij het afgelopen weekend ook een spelletje zat te spelen.





Door het heersende coronavirus zit de halve wereld voor een gedeelte opgesloten. Met regeringen die sociale onthoudingen adviseren zit maar één op: je thuis gaan vermaken.

Netflix kijken en het huis schoonmaken verveelt ook zo snel. De ideale tijd om lekker te gaan gamen. Dat is dan ook precies wat een groot gedeelte van de wereld het afgelopen weekend heeft gedaan. Met een record dat gebroken is op Steam.

Het afgelopen weekend waren er op Steam 20,313,451 gebruikers online. Niet eerder kwam dit voor. Overigens werd het vorige record nog recent behaald. Een maand geleden waren er namelijk zo’n 19 miljoen gebruikers ingelogd op Steam.

Van die ruim 20 miljoen gebruikers waren 6,4 miljoen daadwerkelijk aan het gamen. Met de huidige ontwikkelingen is de kans groot dat het record binnenkort gebroken gaat worden. Voorlopig verandert er weinig aan het publieke situatie. Met steeds meer scholen die sluiten betekent ook meer kinderen die thuis zitten. Ook tieners en pubers die op Steam te vinden zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld.