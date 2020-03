Coronavirus: ‘streep door grote gamebeurs E3’

Eén van de grootste gamebeurzen in de Verenigde Staten gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door.





Het is nog lang geen juni, maar de kans is groot dat vele media en influencers al tickets en hotels geboekt hebben voor de E3 in Los Angeles. Wie dat nog niet gedaan heeft kan dat beter ook niet doen. De kans is zeer groot dat het event niet doorgaat.

De officiële bevestiging moet nog komen. Ars Technica weet echter op basis van meerdere bronnen te melden dat de E3 in Los Angeles voor dit jaar is afgeblazen. De Entertainment Software Association (ESA) zou spoedig met een officieel statement naar buiten komen.

Het aantal gevallen van het Coronavirus nemen toe in de Verenigde Staten. Onder andere in de staat Californië, waar de E3 gaat plaatsvinden, is de noodtoestand uitgeroepen. Geen geschikt moment om een gamebeurs waar duizenden mensen van over de hele wereld op af komen te organiseren natuurlijk.

Het is het zoveelste event dat door het Coronavirus geannuleerd moet worden. Met de huidige omstandigheden in het achterhoofd zal dit vermoedelijk ook niet het laatste event zijn.