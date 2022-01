Cortina E-U4: merk kiest voor Bosch in nieuwe modellen

Fietsenmerk Cortina, bekend van de hippe, goedkope fietsen, lijkt nu definitief de weg naar de duurdere kwaliteitsfiets ingeslagen te hebben met de E-U4 serie.

Hierin worden namelijk de gerieflijke en zuinige, maar wat duurdere Bosch middenmotoren verwerkt.

Bosch grootste speler op de markt voor middenmotoren

In bijna alle duurdere elektrische fietsen zit hetzij een Bosch, hetzij een Shimano-middenmotor. De Chinese concurrent Bafang probeert nu dit Duits-Japanse duopolie in de markt voor kwaliteitsfietsen open te breken, maar schiet hiervoor in technisch opzicht technisch nog tekort. De Bafang motoren zijn daarvoor nog te lawaaiig en te weinig energiezuinig. Kortom: de beste elektrische fietsen hebben daarom een Bosch of Shimano motor als middenmotor.

Hierbij is de Bosch middenmotor vrijwel universeel bij de hogere prijssegmenten stadsfietsen. Vooral bij sportieve en hybride e-bikes komt de Shimano motor vaker voor. Een enkele fabrikant gebruikt nog een alternatieve motor. Dit zie je vooral bij speed pedelecs, waar bijvoorbeeld de fabrikant Stromer een eigen achterwielmotor in hun snelle fietsen plaatst.

Zuinig en licht

Cortina koos voor de Bosch Active Line middenmotor vanwege de combinatie van zuinigheid en laag gewicht, aldus het fietsenmerk. Ook is fietsen met de slimme motor van Bosch comfortabeler dan die met de eerder gebruikte motoren. De Bosch Active Line middenmotor past de trapondersteuning namelijk aan aan de beweging van de fietser. Dat is anders dan bij een Bafang motor. Deze levert altijd een vaste ondersteuning. Omdat de Bosch motor alleen vermogen trekt als het moet, is deze motor zuiniger dan de Bafang motor.

Eerste Cortina E-U4 modellen nu uitgerust met Bosch motor

Op dit moment zijn de Cortina E-U4 Solid modellen uitgerust met een Bosch middenmotor. De fietsen zijn erg populair en gaan als warme broodjes over de toonbank, aldus het bedrijf. De combinatie van de robuuste modieuze Cortina fietsen en de sterke Bosch motor blijkt populair. Zowel bij fietsspecialisten als bij consumenten, want Bosch motoren zijn comfortabel, sterk, zuinig en minder storingsgevoelig.

De Solid serie van Cortina zijn echte transportfietsen, die je goede diensten bewijzen bij het doen van boodschapen en transporteren van spullen. Zo zijn ze voorzien van een voordrager. Ook dingen als kinderzitjes en fietstassen passen vanzelfsprekend op deze solide, sterke fietsen. Wat dat betreft is de naam ‘Solid’ goed gekozen.

Je zult hiermee geen sportieve topprestaties leveren, maar voor gebruik in de stad, om naar je werk te reizen zijn deze fietsen ideaal. Ook voor een gezellige picknick in de vrije natuur of een toertocht met het hele gezin, is deze fiets een ideaal vervoermiddel.

Wees er gezien de wereldwijde aanvoerproblemen op tijd bij

Bij Fietsvoordeelshop is het mogelijk om deze kwaliteitsfietsen te kopen tegen een voordelig tarief. In een prijspeiling van de Consumentenbond is de snelgroeiende Fietsvoordeelshop keten van fietsspeciaalzaken aangewezen als de goedkoopste aanbieder van elektrische fietsen. Omdat het hier om een populaire, goed verkochte fiets gaat, en er wereldwijd aanvoerproblemen op de fietsenmarkt zijn, is het verstandig er op tijd bij te zijn.