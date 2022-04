Cortina E-U4: Nieuw model Transport Solid M N7 2022

Het fietsenmerk Cortina staat bekend om de mooie en stevige transportfietsen.

Vooral de zogenoemde U-modellen zijn razend populair. Lees in dit artikel meer over het nieuwe Cortina E-U4 Transport model.

Cortina E-U4 Transport Solid M N7 2022

Het nieuwe E-U4 Transport Solid M N7 2022 model van het fietsenmerk Cortina is niet alleen een hippe sportfiets. Ook is dit een geschikte fiets om de stad mee te ontdekken of voor recreatieve doeleinde buiten de stad. Deze Cortina e-bike is bij de Fietsvoordeelshop voor zowel heren als dames te verkrijgen in het zwart.

Dankzij de stevige bagagedrager plus het voorrekje, heb je altijd een eenvoudige oplossing om spullen mee te nemen. Deze fiets heeft daarnaast een stuurvergrendeling inclusief dubbele standaard. Ideaal voor stevig parkeren!

Nieuwe model Cortina met Bosch Active middenmotor

De Cortina E-U4 Transport Solid M N7 2022 beschikt over de van Duitsland afkomstige Bosch Active middenmotor. Deze zuinige motor is één van de meest gebruikte motoren bij de elektrische fietsen en daarmee erg populair bij zowel fietsspecialisten als de gebruiker van de fiets. Bosch motoren zijn namelijk comfortabel, sterk, zuinig en minder gevoelig voor een storing.

De aandrijving werkt door middel van een trapkrachtsensor, rotatiesensor en snelheidssensor. De trapondersteuning wordt volledig aangepast aan de bewegingen die de fietser maakt. Op deze manier is de ondersteuning van de motor zo natuurlijk mogelijk. Het nieuwe model van de Cortina e-bike is het meest geschikt voor recreatieve doeleinden.

Opties accucapaciteit kiezen

De standaard capaciteit van de Bosch middenmotor bij de Cortina E-U4 Transport Solid M N7 2022 is een 300 Wh accu. Met deze accu is het mogelijk om 40 tot 110 kilometer te fietsen. Het is ook mogelijk om bij dit nieuwe model een accu te bestellen van 400 Wh of 500 Wh.

Met een 400 Wh accu kan je gemiddeld tussen de 50 en 100 kilometer fietsen. De ideale optie wanneer het doel is langere stukken te rijden. Dit is bij een grote Wh accu gemiddeld tussen de 60 en 125 kilometer.

Ben je benieuwd naar het nieuwe Cortina E-U4 model? Bij Fietsvoordeelshop heb je de mogelijkheid deze kwaliteitsfiets te kopen voor de juiste prijs. Maak gratis en geheel vrijblijvend een proefrit bij één van de 18 winkels van Fietsvoordeelshop.