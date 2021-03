Crash Bandicoot 4 aangekondigd voor Windows! - Apparata

Het van oorsprong PlayStation-figuurtje komt naar Windows, want Crash Bandicoot 4: It’s About Time is aangekondigd voor PC.

Wie een liefhebber is van PlayStation kent natuurlijk ook Crash. Het iconische personage hoort tot PlayStation, zoals Mario tot Nintendo hoort. Maar waar Mario exclusief verbonden blijft aan Nintendo, zijn ze bij Sony wat meer van het delen met anderen.

Crash Bandicoot 4 naar Windows

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verscheen al eerder op de PlayStation 4 en is recent verschenen op de PlayStation 5. Zoals bekend komt de game ook naar apparaten die niet van Sony zijn. Zoals de Xbox Series X, de Xbox Series S en de Nintendo Switch. Nu is er een nieuw platform bekendgemaakt waar je straks Crash Bandicoot 4 op kunt spelen, want Windows krijgt ook de game!

Crash Bandicoot 4 heeft een adviesprijs van vier tientjes voor de PC. De aankondiging ging gepaard met een kersverse trailer. Deze kun je hieronder bekijken. Je kunt Crash Bandicoot 4: It’s About Time vanaf 26 maart op je computer spelen.

Het is natuurlijk leuk dat Crash Bandicoot 4 naar de PC komt, maar desondanks zijn niet alle reacties even positief. Voor zover bekend komt de game niet uit op Steam en daar is wat weerstand op. Voor PC-gamers is Steam toch wel dé plek om je games te kopen.