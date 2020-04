Crash Bandicoot Mobile nu op Android, maar niet voor iedereen

De game Crash Bandicoot Mobile is verschenen. Helaas kan je er niet zomaar mee aan de slag.

Het bekende vosje mag dan een icoon op de PlayStation zijn. In de wereld van rechten is niets meer heilig tegenwoordig. Crash Bandicoot maakte in 2017 al de overstap naar de Xbox One en Nintendo Switch. Nu komt het grappige personage ook naar je smartphone.

Wat Crash is voor PlayStation, is Mario voor Nintendo. En aangezien de wereldberoemde loodgieter ook al op je smartphone te vinden is, was de komst van Crash naar mobiel ook niet zo gek. Crash Bandicoot Mobile is inmiddels opgedoken in de Google Play Store.

Helaas kunnen wij Nederlanders er nog niet mee aan de slag. De game is verschenen in Maleisië. Crash Bandicoot Mobile is ontwikkeld door King, de makers van de populaire Candy Crush Saga. Het is een running game geworden. De speler moet Crash over obstakels zien te krijgen, waaronder de bekende groene Nitro-kratten. Ook zijn er gevechten met bosses.

Check de video hieronder om gameplay te bekijken van Crash Bandicoot Mobile. Voorlopig is het spel uitsluitend op Android en in Maleisië te spelen. De kans is groot dat andere landen, en uiteindelijk ook Nederland, gaan volgen.