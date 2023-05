Creepy AI biercommercial grote internethit

De kans is vrij klein dat deze commercial door een biermerk over zal worden genomen om hun verkopen aan gerstenat op te vijzelen. Maar lachen is het wel.

Hallucinogene clip

Hoe vaker je deze reclame bekijkt, hoe vreemder het wordt. Er blijkt heel veel niet te kloppen. Twee mensen die tegelijk uit een bierflesje drinken (waarvan één uit de zijkant), dat ook nog eens van vorm verandert in een blik en een glas.

Het laat de beperkingen van de AI’s van nu goed zien. Ze zijn er erg goed in om patronen te herkennen en deze te recombineren, maar ze hebben geen benul van fysica. Of de logische samenhang van voorwerpen en mensen.

Vandaar de bizarre taferelen in deze opmerkelijke commercial, die laat zien dat reclamejongens zich dit jaar nog geen zorgen hoeven te maken dat een robot hun baantje over zal nemen.

Robotapocalyps onvermijdelijk?

Maar de ontwikkelingen in AI gaan snel. OpenAI-directeur Sam Altman denkt dat generative adversarial networks en large language models zoals GPT-4, zo’n beetje hun eindpunt hebben bereikt qua mogelijkheden. En dat verdere ontwikkeling van AI, andere technieken vereisen, bijvoorbeeld semantische logica zoals die in het AI-systeem Cyc wordt gebruikt.

Slagen ze er in om generatieve AI een vorm van inzicht te geven, dan is dit vermoedelijk de drempel voor AGI, algemene kunstmatige intelligentie, die de mens op alle punten zal overtreffen.

Hamburger commercial

Er is ondertussen een rijke vergaarbak van Ai die los is gegaan op andere commercials. Als uitsmijter een AI, die een hamburger commercial uit de negentiger jaren probeert na te bootsen, met hilarische resultaten.

Het wordt vooral grappig als een gezicht plotseling 90 graden draait, en hamburgers met hoofden versmelten. Wil je meer voorbeelden zien van bizarre AI clips, dan is het YouTubekanaal van de makers, AI Lost Media, een duidelijke aanrader.