Criminele oprichter BitConnect blijkt spoorloos verdwenen

Het platform voor cryptocurrency BitConnect bleek een miljardenzwendel te zijn, maar de gedaagde criminele oprichter is nergens te vinden.

Aah BitConnect, het ooit zo virtuoze handelsplatform voor crytocurrency dat achteraf een enorme Ponzi-fraude bleek te zijn. De oprichter van de zwarte bladzijde voor menig crypto-eigenaar is Satish Kumbhani. De van oorsprong Indiase bedenker van het platform hangt een enorme celstraf boven het hoofd. Er is slechts één probleempje. Hij is spoorloos verdwenen.

Oprichter BitConnect op de vlucht

De criminele organisatie van Kumbhani was op het hoogtepunt goed voor miljarden dollars. Al snel bleek het om een onmogelijk rooskleurig concept te gaan waar hoe dan ook iets mis mee was. Gebruikers vroegen hun geld massaal terug (wat in grote lijnen ook gebeurde).

Maar dat is niet het einde van het verhaal. De frauduleuze bedenker van BitConnect is namelijk vooralsnog onvindbaar. Volgens rechtbankdocumenten (via Engadget) wordt hij door de SEC gezocht voor onder meer online financiële fraude, prijsmanipulatie en internationale witwassing. Geen malse aantijgingen, zeker als de Amerikaanse marktwaakhond Securities and Exchange Commission beweert dat je dit gedaan hebt.

Hoewel Kumbhani in India verbleef, is hij vooralsnog niet meer te vinden. Dat is een flink probleem, aangezien BitConnect nooit een daadwerkelijk bedrijf was. Alleen de oprichter en eigenaar is aansprakelijk voor de 2 miljard aan vermeend verduisterd geld.

De zwendel

De aantrekkingskracht van BitConnect was in de begindagen van mainstream populariteit van cryptocurrency overduidelijk. Investeerders konden hun Bitcoin omwisselen voor tokens van het platform. Vervolgens betaalde het platform een enorme rente over die tokens uit.

In ware Ponzi-sferen bleken die winsten betaald te worden met investeringen van nieuwe klanten. En zo kon het platform weer nieuwe investeerders binnenlokken, ad infinitum.