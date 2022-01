Cruciale Google Foto’s functie plotseling weg

Google

Google heeft een cruciale functie binnen Google Foto’s verwijderd. Lees hier welke en wat voor gevolgen dit heeft voor gebruikers.

Op het internet gingen hierover er wat berichten rond. Gebruikers van Google Foto’s merken dat een belangrijke functie in de Android-app is verdwenen, wat hun mogelijk geld kost. Er komen namelijk rapporten binnen dat de Google Foto’s-app niet langer een instelling biedt. Hiermee kunnen gebruikers voorkomen dat videobestanden automatisch worden geback-upt via mobiele gegevens. Gebruikers zonder de instelling zijn nu gedwongen om in plaats daarvan een afzonderlijke functie “Dagelijkse limiet” te gebruiken.

Cruciale Google Foto’s functie

Google heeft eerder al aanzienlijke aanpassingen gedaan. Nu, met de een na laatste update, konden gebruikers hun gebruik van mobiele data minimaliseren. Dit door de app te dwingen te wachten op een wifi-verbinding. Voordat automatisch een back-up van videobestanden wordt gemaakt.

Foto’s blijven echter nu bij enkele gebruikers gewoon uploaden als de instelling is ingeschakeld. Dit kost je dus datagebruik. Sinds de nieuwe update kunnen gebruikers hun datagebruik alleen beheren via een allesomvattende dagelijkse limiet die evenzeer van toepassing is op foto’s als video’s. Zodra de dagelijkse limiet is bereikt, wordt er automatisch geen back-up gemaakt van foto’s of video’s tot de volgende dag. Voor veel mensen is dit vervelend.

Limiet

De selecteerbare dagelijkse limiet begint bij 5 MB en is maximaal 30 MB. Veel mensen vinden dit te weinig. De oplossing is dan om ofwel alle datalimieten uit te schakelen, wat mogelijk ongewenste kosten met zich meebrengt. Ofwel de automatische back-up helemaal uit te schakelen.

De aanpassing is compleet onverwachts. Zeker ook omdat iOS- gebruikers het niet hebben. Dit heeft geleid tot speculatie dat de instelling per ongeluk is verwijderd. Maar tot nu toe lijkt de verandering niet iedereen te beïnvloeden. Het kan dus ook deel uitmaken van een test. Google heeft op meerdere verzoeken (nog) niet gereageerd.