Crypto-crash heeft helemaal geen invloed op de ‘echte’ economie

Afgelopen weken kunnen we wel spreken over een crypto-crash, maar het lijkt erop dat het geen invloed heeft op de economie.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zegt dat de centrale bank “niet echt significante macro-economische implicaties ziet” van de volatiliteit van crypto. Toch is de Fed-voorzitter van mening dat er behoefte is aan een beter regelgevingskader voor cryptovaluta.

Crypto-crash

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell getuigde woensdag voor de Senaatscommissie voor banken, huisvesting en stedelijke aangelegenheden. Ze spraken over “het halfjaarlijkse rapport over het monetaire beleid aan het congres”.

Daar was ook Senator Kyrsten Sinema. Zij vroeg hem of de Fed crypto-activiteiten heeft gevolgd, gezien de recente marktvolatiliteit, en welke implicaties crypto heeft op de bredere economische vooruitzichten en het monetaire beleid. “We volgen die gebeurtenissen natuurlijk heel zorgvuldig”, antwoordde Powell, en hij legde uit: We zien tot nu toe niet echt significante macro-economische implicaties.

Regelgevend kader

“De belangrijkste implicatie is wat we al een tijdje zeggen, en anderen al een tijdje zeggen. Namelijk dat er in deze zeer innovatieve nieuwe ruimte echt behoefte is aan een beter regelgevend kader”, benadrukte hij.

Interessant genoeg claimt de president van de Europese Centrale Bank (ECB) wat anders. Christine Lagarde is de baas bij de ECB. Zij zegt dat crypto-activa en gedecentraliseerde financiën (defi) het potentieel hebben om “echte risico’s” te vormen voor de financiële stabiliteit.

“Dit zou met name het geval zijn als de snelle groei van crypto-activamarkten en -diensten aanhoudt. En de verwevenheid met zowel de traditionele financiële sector als de bredere economie wordt geïntensiveerd”, voegde de ECB-chef eraan toe. Waar ze het dus wel over eens zijn is dat er meer regels moeten komen. Zucht.