Crypto-crash helemaal niet zo erg

Stel dat er een gigantische crypto-crash zou komen, is dat echt zo erg? Nee, dat is het niet.

Relatief gezien dan hé. Want het heeft wel degelijk consequenties. Maar als we het vergelijken met de crisis in 2007, die een enorme recessie veroorzaakte, is een mogelijke crypto-crash ‘peanuts’.

Crypto-crash

Zeker nadat de digitale munten afgelopen tijd een klap hebben gekregen, laait de discussie weer op. Paul Krugman is een econoom en doet daar gewillig aan mee. De man is niet de eerste de beste, want hij heeft in 2008 de nobelprijs gewonnen. In een nieuwe column in de New York Times heeft hij het over de cryptomarkt. Hij vergelijkt daarin de crypto situatie van dit moment met die van recessie in 2007. Die crisis begon omdat mensen hypotheken konden krijgen, die ze (uiteindelijk) niet konden betalen. Dit waren de zogenaamde ‘subprime mortages’. Hypotheken dus voor mensen met minder geld, maar wel met een hogere rente. Dit resulteert in aanzienlijke risico’s en die bubbel klapte toen.

De Nobelprijswinnaar ziet nu parallellen met toen. Want volgens hem zien veel cryptokopers niet de risico’s en weten ze al helemaal niet want een dergelijke munt kan (onderliggende waarde). Het missen van een kans (FOMO) ligt hier aan ten grondslag. Een ander risico die Krugman ziet is dat wederom veel mensen digitale munten kopen die weinig geld hebben.

Niet zo erg

Toch gaat de vergelijking niet helemaal op. En dat ziet de econoom ook. Dit omdat de cryptomarkt in het geheel veel kleiner is dan de hypotheekmarkt van toen. Een megacrash zal gevolgen hebben, maar niet zulke wereldwijde effecten als toen. Desalniettemin neemt het risico wel degelijk toe. Nu meer mensen investeren en de cryptokoersen meer gekoppeld zijn aan de aandelenkoersen.