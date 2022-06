Crypto-gaming belooft je rijkdom, maar de werkelijkheid is anders

Helemaal trending dat crypto-gaming en het wordt gezien als de toekomst. Maar wat zijn de haken en ogen?

Games op de blockhain, dat is het eigenlijk. Crypto-gaming wordt verkocht met de belofte van gemak en rijkdom. Maar in de praktijk kan het anders uitpakken. Videogames bevatten steeds meer blockchains. Dit zijn de gedecentraliseerde databases die ten grondslag liggen aan cryptocurrencies. Nieuwe games verschijnen uitdrukkelijk om blockchain-technologie te ondersteunen, terwijl traditionele games worden bijgewerkt om blockchains op te nemen.

Crypto-gaming

We moeten het ook niet onderschatten. Het is groeiende en neemt enorme proporties aan. Vanaf oktober 2021 was “crypto-gaming” goed voor meer dan de helft van de blockchain-activiteit in dat kwartaal. Crypto-evangelisten zeggen dat blockchains de toekomst van gaming zijn. En dat crypto-gaming “Web3” in zal luiden. Dit is de zogenaamde volgende iteratie van internet gebouwd op blockchain-technologie.

De komst van crypto-gaming valt ongeveer samen met de opkomst van de Ethereum-blockchain, gelanceerd in 2015. Ethereum kwam naar voren als een platform voor het bouwen en hosten van gedecentraliseerde apps. Evenals eigendom van digitale activa binnen die apps. Videogames hebben een geschiedenis van geavanceerde virtuele economieën.

Waardebehoud

Een veelgebruikt model in cryptogames is om twee soorten crypto-tokens op te nemen. Een daarvan is een governance-token. Hiermee kunnen spelers over het algemeen inspraak hebben in het bestuur van een game en in sommige gevallen een aandeel in de inkomsten ervan. De andere is een utility-token, die wordt gebruikt om bepaalde acties in het spel uit te voeren.

Spelactiva, zoals een zwaard, kunnen ook de vorm aannemen van niet-vervangbare tokens (NFT’s), waarbij elk uniek token op de blockchain wordt weergegeven. Het is gebruikelijk dat NFT’s en governance-tokens verdubbelen als speculatieve activa die verkocht zijn via crypto- of NFT-uitwisselingen. Maar het is de vraag of ze enige fundamentele waarde hebben. Veel speltokens zijn op zijn best volatiel en in het slechtste geval waardeloos. In dat geval worden alleen de ontwikkelaars er beter van.