Crypto mining zorgt opnieuw voor problemen

Sommige landen zijn simpelweg niet berekend op de extra energie die nodig is om grootschalige crypto mining mogelijk te maken.

Eerder dit jaar werd bekend dat China het niet langer toestond dat er cryptocurrency miners in het land actief waren. Het gevolg dat er een enorme verschuiving plaatsvond. Een aanzienlijk deel van de miners waren immers actief in het Aziatische land. Er is nu wat meer spreiding, maar dat brengt ook problemen met zich mee.

Een groot deel van de miners begeeft zich in de Verenigde Staten, echter ook in Kazachstan. En in laatstgenoemde land zijn er problemen met betrekking tot crypto mining. Het energienetwerk in het land is overbelast door de enorme toestroom van miners. Daarover bericht Financial Times. Een confrontatie met een tekort aan beschikbare elektriciteit dreigt voor het land. De energiegebruik in het land is met zo’n acht procent toegenomen sinds het begin van 2021. Normaal is dat een stijging van één of twee procent per jaar.

Uit cijfers van de Universiteit van Cambridge blijkt dat Kazachstan de nummer twee is in de wereld van crypto mining. Op één staat zoals eerder aangegeven de Verenigde Staten. Zo’n 87.849 miners zijn vanuit China naar Kazachstan vertrokken. Voor de overheid ligt er een uitdaging om om te gaan met deze nieuwe problematiek rondom energietekorten. Dreigt een volgende ban van mining?