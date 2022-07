Crypto-oplichtster wordt gezocht door de FBI

Ja, ook al zijn er niet zoveel regels omtrent crypto je kunt nog altijd gezocht worden door de FBI als je een crypto-oplichtster bent.

En we hebben het hier niet zomaar over oplichting. Deze mevrouw wordt er van verdacht een goede 4 miljard dollar te hebben vervreemd. Een van de mede-oprichters van Onecoin, Ruja Ignatova, ook wel bekend als de ‘Cryptoqueen’ wordt gezocht. Zij is donderdag toegevoegd aan de lijst met tien meest gezochte voortvluchtigen van het Federal Bureau of Investigation (FBI).

Crypto-oplichtster

Naast het toevoegen van de Cryptoqueen aan de meest gezochte lijst, looft de FBI een beloning uit van maximaal $ 100K voor tips. Deze moeten leiden tot de arrestatie van de 42-jarige vrouw. Ruja Ignatova staat bekend om haar betrokkenheid bij het Onecoin Ponzi-oplichting. En naar schatting zou de zwendel mensen voor $ 4 miljard hebben opgelicht. Het piramidespel promootte Onecoin als een blockchain-project met een native cryptocurrency. Maar er zat geen blockchain en geen echt crypto-activum achter de zwendel. Nep dus, met als doel zelf rijk te worden.

Het management, de rekruten en Ignatova van Onecoin promootten het project echter alsof het een “Bitcoin-killer” was. Van eind 2014 tot maart 2016 pitchte Ignatova Onecoin-verkopen en rekruteerde ze regelmatig leden. In januari 2017 stopte de Onecoin-uitwisseling xcoinx voor onbepaalde tijd en verdween Ignatova.

FBI

Gezocht

Ze leefde er lekker van en woonde in een miljoenenhuis in London. Tot ook Europol haar in de smiezen kreeg. Tot dusver is ze echter niet gepakt. Een speciale FBI-agent: ‘We willen haar voor het gerecht brengen’.

Op 30 juni 2022, voegde de FBI de Cryptoqueen toe aan de in de VS gevestigde lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen. De lijst die in maart 1950 werd geïntroduceerd, is gemaakt om de arrestatie van Amerika’s criminele meesterbreinen te bevorderen. In de afgelopen 72 jaar komt Ignatova op de lijst als de elfde vrouw die door de FBI is geselecteerd.