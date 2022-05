Crypto paniek door crashende stablecoin TerraUSD (UST)

Door een crash van stablecoin TerraUSD (UST) is de cryptomarkt in blinde paniek geschoten. De systeemcryptomunt TerraUSD zou altijd goed moeten zijn voor 1 dollar, maar dipte vandaag op minder dan 30 cent.

Dat grote verschil van 70 cent leidde tot een golf aan paniekverkopen en drukte ook de koers van de Bitcoin. Zustermunt LUNA crasht gezellig mee en verliest in 24 uur 95 procent van zijn waarde. En gisteren was ook al geen feestdag voor cryptobeleggers.

Stablecoins als de UST zijn het cement van de hele cryptohandel. UST moet op 1 dollar gehouden worden door een onderpand aan Bitcoins en andere cryptomunten. Toen de UST ging dalen verkocht Luna Foundation Guard al zijn Bitcoins om de UST weer op te krikken, maar ziet daar weinig effect van terug op de koers van de UST. De Bitcoin daarentegen daalde door deze actie wel tot de laagste koers in maanden, onder de 30 duizend.

Het is niet zonder risico als een stablecoin als de UST omvalt. Terra biedt maar liefst 19,5 procent rendement aan investeerders die hun stablecoins vastzetten in de blockchain. Dat is een enorm rendement wat ervoor heeft gezorgd dat de munt in korte tijd uitgegroeid is tot één van de populairste stablecoins. Voordat beide zustermunten crashten was het geheel ruim 50 miljard dollar waard rekent het FD ons voor. Dat is meer dan systeembanken ING en ABN Amro bij elkaar. Als dat instort kunnen wij ons in ieder geval voorstellen dat de ellende niet beperkt blijft tot twee cryptomunten, maar de hele markt op de panic-button ramt.