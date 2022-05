‘Crypto-platformen handelen vaak tegen hun klanten’

Opmerkelijke uitspraak van een belangrijk persoon dat crypto-platformen niet voor de klanten werken, maar juist tegen hun.

De voorzitter van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, zegt dat cryptocurrency-uitwisselingen “vaak tegen hun klanten handelen omdat ze marktmarkeringen zijn tegen hun klanten.” Hij heeft zijn bezorgdheid geuit over de “vermenging” van diensten van crypto-handelsplatforms.

Crypto-platformen die tegen klanten handelen

Gary Gensler zei deze week in een interview met Bloomberg News dat sommige cryptocurrency-uitwisselingsplatforms mogelijk tegen hun eigen klanten wedden. Gensler uitte zijn bezorgdheid over het feit dat crypto-uitwisselingen de verschillende onderdelen van hun bedrijf, zoals handel, bewaring en marketmaking, niet scheiden. Hij waarschuwde dat de “vermenging” van diensten klanten kan schaden.

Opmerkend dat het probleem van “platforms die voor hun klanten handelen” wijdverbreid is in de crypto-ruimte, aldus de voorzitter. In feite handelen ze vaak tegen hun klanten, omdat ze hun klanten op de markt brengen. De SEC-chef bracht ook problemen met stablecoins aan de orde, waarbij hij benadrukte dat de drie grootste stablecoins zijn aangesloten bij crypto-uitwisselingen. Tether (USDT) is gekoppeld aan Bitfinex, USD Coin (USDC) is gekoppeld aan Circle en Binance USD (BUSD) is gekoppeld aan Binance.

Wetgeving

Is wetgeving dat dan de oplossing? Veel mensen denken van niet. Maar Amerikaanse wetgevers hebben opgeroepen tot de regulering van stablecoins. Daarbij aanhalend dat ze risico’s vormen voor de financiële stabiliteit van het land. Ook de ‘reguliere’ munten moeten (meer) onder toezicht komen. De huidige crash van de crypto’s doet de discussie weer oplaaien. De discussie gaat over of er niet meer regels moeten komen en dat het sneller moet. Ook in Europa zijn deze gedachtes er, maar vaak volgen we Amerika.