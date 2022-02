Crypto-wallets om je digitale munten veilig op te slaan

Je waardevolle crypto’s moet je goed op slaan, lees hier welke wallets er zijn.

Als je crypto’s bezit is het heel belangrijk om ze goed op te slaan. We kennen allemaal voorbeelden van mensen die digitale munten bezitten, maar die zijn kwijtgeraakt. Voorkom dat door een goede wallet te hebben. Uiteindelijk is de beste wallet er een die je gemakkelijk kunt gebruiken en die ook lastig genoeg is voor hackers om er geen toegang toe te krijgen.

Crypto-wallets

Een crypto-wallet is een digitale portemonnee. Het is een stukje software dat op je computer of smartphone is geïnstalleerd, of soms een stuk fysieke hardware. Technisch gezien heb je geen crypto-portemonnee nodig, maar het is wel verstandig. Sommige van deze wallets sla je op bij bedrijven, andere weer offline op hardware. Ook zijn sommige wallets enkel gericht op bijvoorbeeld Bitcoin. Check dus goed welke het beste past bij je eisen.

Er zijn in grote lijnen twee soorten wallets. Een hot wallet is er een die actief is verbonden met internet. Dat betekent dat het heel gemakkelijk is om er transacties mee te doen, maar ze zijn ook kwetsbaarder voor aanvallen. Deze vallen meestal uiteen in een mobiele portemonnee of een desktop-portemonnee, waarbij het type afhankelijk is van of je een smartphone-app of desktop-app gebruikt.

Een cold wallet is er een die niet is verbonden met internet. Dat betekent dat er geen risico is om gehackt te worden, maar je moet wel spullen fysiek opbergen. Een voorbeeld is een papieren portemonnee, waarbij je je Bitcoin of een andere cryptocurrency opslaat als QR-code die wordt uitgeprint.

Welke?

Het is belangrijk om te weten hoe je de digitale munten gaat gebruiken. Ga je vaak handelen of is het een waarde opslag? Bij die eerste is de online variant het handigst. Op die manier kan je gemakkelijk handelen en transacties uitvoeren met minimale moeite. Als je veel geld gaat opslaan is de offline opslagmethode het beste. Vergeet dan niet om het ergens veilig op te slaan.