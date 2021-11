Cryptocurrencies moeten gezien worden als een eigendom!

En dat heeft nogal wat gevolgen als cryptocurrencies als eigendom worden gezien, lees hier waarom en wat de mogelijke consequenties zijn.

De digitale munten staan bekend om hun anonimiteit. Iedereen kan anoniem een crypto kopen. Dat werkt wel witwassen en andere illegale activiteiten in de hand. Overheden maken hier al langere tijd zorgen over. Zo ook Rusland. Daar heeft een topambtenaar de oproep gedaan om de munten te gaan zien als eigendom.

Cryptocurrencies zien als eigendom

Rusland is een groot land. Veel andere landen kijken dan ook mee hoe zij dit ‘probleem’ van anonimiteit aanpakken. Het parket van de procureur-generaal van de Russische Federatie heef namelijk een wetsontwerp opgesteld. Dit om cryptocurrency en andere virtuele activa als eigendom te erkennen. De juridische definitie zal worden gebruikt in gerechtelijke procedures in het kader van het Wetboek van Strafrecht. Dit verklaarde de Russische procureur-generaal Igor Krasnov in de Doema (Tweede Kamer).

De procureur-generaal uitte zijn zijn bezorgdheid over het toenemende gebruik van moderne financiële technologieën om misdaden te plegen. Wat volgens hem wordt vergemakkelijkt door bestaande lacunes in de wettelijke regulering van dit specifieke gebied. Geciteerd door het persbureau Interfax, zei hij:

De status van online platforms die de mogelijkheid bieden om anoniem cryptovaluta te kopen en verkopen, is nog niet vastgesteld. En de kwestie van het classificeren van virtuele activa als eigendom in het kader van strafrechtelijke procedures is nog niet opgelost.

Wetgeving

Wetten betreffende cryptos’s zijn er nauwelijks. Ook in Nederland. De procureur-generaal onthulde dat zijn afdeling al het initiatief heeft genomen. En een wetsvoorstel heeft opgesteld dat de zaak zou regelen. Hij zei ook nog dat hij het op prijs zou stellen als wetgevers het zouden steunen. Landelijke wetgeving is er namelijk nog niet.

Ook de Bank of Russia is fel gekant tegen het toestaan ​​van het vrije verkeer van cryptocurrencies in de Russische economie. Het hoofd van de monetaire autoriteit, Elvira Nabiullina, verklaarde onlangs dat de digitale roebel, die momenteel in ontwikkeling is, is wat Russische burgers eigenlijk nodig hebben. Terwijl ze opnieuw cryptocurrencies verwerpt die, zoals ze volhield, risico’s vormen voor de financiële stabiliteit.