Cryptocurrencies zitten in de ‘hyper- adoption’ fase

Dit zegt een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld: cryptocurrencies zitten momenteel in ‘hyper-adoption’ fase. Lees hier wat dat is.

We hebben het over de financiële dienstverlener Wells Fargo. Zij zeggen dat crypto’s op dit moment als levensvatbare investeringen gezien kunnen worden. Ze zijn de fase ingegaan van hyper- adoptie. “Cryptocurrencies hebben een adoptiepatroon gevolgd dat vergelijkbaar is met andere nieuwe geavanceerde technologieën, zoals internet”, vertelde het wereldwijde investeringsteam van het bedrijf.

Cryptocurrencies in hyper-adoption

Het investeringsinstituut van Wells Fargo publiceerde afgelopen week een speciaal rapport met de titel “Understanding Cryptocurrency”. Het rapport probeert te beantwoorden of het “te vroeg of te laat” is om in cryptocurrencies te investeren. Het is nooit te laat, laten we dat eerst zeggen. Crypto’s -en in mindere mate aandelen- zullen altijd op en neer gaan. Dus er kan altijd geld gemaakt worden.

Het Wells Fargo-team legde uit: Wij zijn van mening dat cryptocurrencies tegenwoordig levensvatbare investeringen zijn, ook al bevinden ze zich nog in de vroege stadia van hun investeringsevolutie. Ze voegden eraan toe: “We raden voorlopig professioneel beheerde private plaatsingen aan, aangezien het investeringslandschap nog steeds volwassen wordt.”

Vroege fase

Het onderzoeksteam zien cryptocurrencies in de ‘vroege, maar niet te vroege’ investeringsfase, daarom hebben we de nadruk gelegd op voorlichting aan investeerders. De strekking van hun visie komt van de wereldwijde acceptatiegraad van cryptocurrency, die snel is gestegen vanaf een lage basis. Ze merkten op: Cryptocurrencies hebben een adoptiepatroon gevolgd dat vergelijkbaar is met andere nieuwe geavanceerde technologieën, zoals internet.

In die tijd bereikte het internet een hyper-adoptiefase en keek nooit meer achterom. Cryptocurrencies lijken zich vandaag in een vergelijkbaar stadium te bevinden. De teamleden hopen dat meer duidelijkheid over de regelgeving in 2022 investeringsopties van hogere kwaliteit oplevert.