Cryptocurrency van Escobar is nu al de meest bizarre crypto

Een nieuwe cryptocurrency: de langverwachte cryptomunt van de broer van Escobar. Zoals je verwacht van een dergelijk bedrijf is het allemaal een beetje… apart.

Soms geven bedrijven enorme rode vlaggen af, maar blijven ze bestaan. Neem Escobar. Dit bedrijf – opgericht door de broer van drugsgrootheid Pablo Escobar – heeft al vaker gekke dingen gedaan, zoals hun opvouwbare telefoon. Dat zou een unieke foldable zijn die met goud was bekleed en de foldable van Samsung ‘kapot zou maken’. Dat terwijl het gewoon een foldable van Samsung was met gouden stickers. Zou jij zo’n bedrijf nog vertrouwen?

Escobar cryptocurrency

Want je moet wel een beetje vertrouwen hebben als een merk als Escobar je een cryptocurrency aansmeert. Dat lag trouwens al een tijdje op tafel, maar hij is nu eindelijk hier. In plaats van gewoon een cryptomunt die door de reputatie gewoon een simpele zwendel kan zijn, wordt het nóg vreemder. Escobar laat je namelijk je crypto uitbetalen in unieke bankbiljetten. Ze noemen het een fysieke cryptocurrency.

Echt geld

Hoe werkt dat? Het gemak van crypto is namelijk dat het niet om fysiek geld gaat. De cryptocurrency van Escobar genaamd Escobar Cash (ECH) werkt in principe ook zo, met een smartphone-app, een crypto-wallet en de mogelijkheid om alles virtueel op te slaan. Maar de essentie is dat Escobar Cash bestaat uit reguliere biljetten. Dit zijn unieke biljetten met een Escobar-ontwerp, maar elk biljet is uniek, net als echt briefgeld. Je kunt op de website je echte geld omwisselen voor een x aantal Escobar-biljetten en die krijg je dan thuisgestuurd. Mocht je die nou naar je cryptowallet willen zetten, dan scan je een code achterop de briefjes en heb je het als cryptocurrency. Best een geinig idee!

Waarom?

Het probleem van de Escobar cryptocurrency is dat het een probleem probeert op te lossen dat niet bestaat. Het handige van crypto is juist dat het makkelijk en snel gaat, waardoor bankbiljetten overbodig zijn. YouTuber Mrwhosetheboss, die ook een unboxing video voor de Escobar-biljetten heeft gemaakt, noemt het zelfs een ‘omslachtige giftcard’. Want als je eenmaal een biljet hebt omgezet naar je wallet, is dat briefje waardeloos geworden. Daarmee elimineer je meteen de noodzaak voor het toevoegen van biljetten. Dan zou je nog kunnen zeggen dat het gevoel van briefgeld vasthouden er toe doet, maar dan kan je net zo goed een briefje van 100 een paar keer kopiëren met een printer.

Wederom dus weer een wat vaag idee van een bedrijf wat al vaker vage ideeën heeft geprobeerd te pitchen. Wij kunnen enkel adviseren om voorzichtig te zijn met deze cryptomunt, voordat je zuurverdiende geld in rook opgaat. Mocht je echter zo gek te krijgen zijn, dan kun je kiezen uit een aantal verschillende biljetten met het hoofd van Escobar erop en zelfs eentje van Elon Musk die bij Joe Rogan een groene paft (foto bovenaan dit artikel).