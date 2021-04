Cryptocurrency vanaf nu verboden in Turkije - Apparata

Turkije heeft een onderzoek gedaan naar cryptocurrency. De munten komen er niet goed vanaf en zijn vanaf nu verboden als betaalmiddel.

De eigen munt in Turkije doet het ook niet zo lekker. Dit jaar is de inflatie in het land enorm: 16 procent in één jaar! Hierdoor neemt de waarde van de munt af en dus kan je minder met het geld kopen. Dat is voor de Turken natuurlijk heel vervelend en daarom zoeken veel van de inwoners van het land naar alternatieven. Waaronder cryptocurrency.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door de centrale bank van het land. In het onderzoek trekt de instelling de conclusie dat er aan cryptomunten grote risico’s zitten. Deze risico’s zijn er zowel voor de consumenten en bedrijven. Tot deze conclusie komen zij, omdat er bijvoorbeeld geen bestaande wet- en regelgeving is voor de controle op de handel van de digitale munten. En er is natuurlijk ook geen centrale regelgevende instantie die deze controle uitvoert. De waarde van de digitale munten kunnen hiernaast ook sterk wisselen, de oorzaken daarvan zijn niet transparant.

De fluctuaties komen doordat cryptogeld in de anonimiteit opereert, aldus de instelling. De digitale valuta kan dan gebruikt worden voor schimmige doeleinden. Hiermee zijn we er nog niet, nee de centrale bank is van mening dat cryptowallets ook gestolen kunnen worden. Of gebruikt kunnen worden zonder toestemming van de eigenaar.

Cryptocurrency verboden in Turkije

De laatste tijd zijn er juist veel initiatieven te zien in Turkije om cryptogeld als betaalmiddel geaccepteerd te krijgen, dat gaat dus niet meer gebeuren. De centrale bank van het land heeft namelijk een verordening ingevoerd. Deze nieuwe verordening zorgt ervoor dat bedrijven cryptogeld niet mogen gebruiken als betaalmiddel. Inwoners kunnen en mogen de digitale munten wel bezitten, maar mogen er geen goederen of diensten mee kopen.

Het lijkt erop dat het land voornamelijk haar eigen munt probeert te beschermen door deze maatregelen te nemen.