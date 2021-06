‘Cryptomarkt stabiliseert, maar eerst een prijsdaling voor verdere stijging’ - Apparata

Volgens de investeerdersbank JPMorgan stabiliseert de cryptomarkt op dit moment. Maar zij verwachten eerst een prijsdaling, voordat er een verdere stijging volgt.

De investeerdersbank JPMorgan Chase brengt regelmatig nota’s uit voor hun beleggers en voor hun eigen strategie. Nu ook weer en zij zien een ‘proces van herstel’ wat betreft de crypto’s. Op de korte termijn verwachten de analisten van JPMorgan echter verdere uitverkoop.

Crypto Market Outlook

De analisten van JPMorgan Chase, waaronder Josh Younger en Veronica Mejia Bustamante, schreven over de vooruitzichten van de cryptocurrency-markt in een notitie die pas geleden beschikbaar is geworden. De twee top- analisten verwachten dat op de korte termijn de cryptomarkt nog ‘uitdagend’ is. Hiernaast merken zij op dat blockchain-gegevens suggereren dat de recente uitverkoop van cryptocurrency is gedaan om verliezen te dekken. “Er is waarschijnlijk nog steeds een overschot aan onderwaterposities die via de markt moeten worden vrijgemaakt”, zeiden ze. Dit kan betekenen dat de daling verder door zal zetten, voordat de cryptomarkt stabiliseert.

De Chinezen hebben hier ook invloed. Dit omdat de productiekosten van bijvoorbeeld Bitcoins zullen stijgen. Dit door het harde optreden van China tegen de Bitcoin- miners. Hierdoor zullen veel miners het land verlaten en hun heil ergens anders zoeken. Maar hier gaat wel tijd overheen.

Cryptomarkt stabiliseert

Toch zien ze het zonnig in voor de digitale munten. De JPMorgan-analisten zien de stabiliteit in de Bitcoin futures-markt als een positieve factor. Ze concludeerden: ‘De cryptocurrency-markt vertoont tekenen dat het nog niet gezond is, maar het lijkt ook dat het proces van genezing begint.’

Verleden week schreef nog een andere analist van dezelfde bank dat ondanks de recente correctie, ze terughoudend zijn om onze negatieve vooruitzichten voor Bitcoin- en cryptomarkten in het algemeen op te geven. Maar daar komt dus langzamerhand verandering in en de weg omhoog lijkt niet ver weg.